"С нетерпением жду мемы": Шольц показал, как выглядит после падения во время пробежки (фото)

По словам журналистов, глава правительства ФРГ ушиб лицо во время пробежки 2 сентября. На опубликованном в сети снимке немецкий политик позирует с повязкой на правом глазу.

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Еще второго сентября канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки. И вот 4 сентября на своей странице в Instagram он поделился первым фото после происшествия.

На снимке немецкий политик позирует с повязкой на правом глазу. Также на его лице можно заметить ссадины и царапины.

"Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за хорошие пожелания", — отметил Шольц.

Канцлер отметил, что на снимке все выглядит хуже, чем в реальности.

Шольц опубликовал первую фотографию после падения

Падение Шольца: что известно

Отметим, как сообщал Frankfurter Rundschau, Шольц ушиб лицо во время пробежки 2 сентября.

"В субботу с канцлером произошел несчастный случай на занятиях спортом, дела у него идут не очень хорошо", — сказал тогда представитель Бундестага Михаэль Рот.

Сообщается, что политик пригласил Шольца в свой родной город Херинген. Немецкий канцлер хотел отдать дань уважения 25-летию деятельности Рота в качестве члена Бундестага. Была запланирована конференция, в рамках которой глава правительства Германии должен был отвечать на вопросы гостей. Однако из-за падения Шольца мероприятие пришлось перенести.

Также напомним, что 21 августа Шольц заявил, что Запад не планирует менять режим Путина. Канцлер ФРГ отметил, что важно не втянуть Германию в войну в Украине, поэтому Берлин не планирует отправлять своих военнослужащих в зону боевых действий.

Кроме того, 18 августа СМИ сообщили, что Германия убрала обязательство достичь 2% расходов на оборону в 2024 году. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Олаф Шольц обещал, что страна будет выделять на оборону даже более 2% от ВВП, как того требует НАТО.