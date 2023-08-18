Германия убрала обязательство достичь 2% расходов на оборону в 2024 году, – Reuters

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Олаф Шольц обещал, что страна будет выделять на оборону даже более 2% от ВВП, как того требует НАТО.

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Правительство Германии отказалось от плана юридически взять на себя обязательство достичь целевого показателя расходов на оборону НАТО в размере 2%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В проекте закона о финансировании бюджета на 2024 год, принятом 16 августа, был удален пункт о достижении 2% расходов на оборону от ВВП. Окончательного этого планируют добиться теперь в течение 5 лет. Такая формулировка значительно мягче обещания, которое давал канцлер Германии Олаф Шольц 27 февраля 2022 года. Тогда он заявлял про кардинальные изменения и затраты на уровне даже более 2%.

Спикер немецкого правительства отказался комментировать детали законопроекта. В издании отмечают, что союзники по НАТО резко критиковали Берлин за то, что они не тратят 2% ВВП, как этого требуют правила Альянса.

В польском Defence 24 отмечают, что в последний раз Германия тратила 2% от ВВП на оборону в 1991 году. Сейчас для восстановления обороноспособности Бундесвера есть спецфонд в 100 млрд евро. Расходы на армию в следующем году будут примерно 51,8 млрд евро.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский подтвердил, что две пусковые установки IRIS-T SLS уже прибыли в Украину.

14 августа СМИ писали, что Германия анонсировала план военной помощи Украине к 2027 году по 5 млрд евро ежегодно.