Зеленский подтвердил, что две новые пусковые установки IRIS-T уже в Украине (видео)

Украинский президент подчеркнул, что переданные Германией IRIS-Т являются мощной и нужной системой противовоздушной обороны.

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Два немецкие зенитные ракетные комплексы IRIS-T прибыли на территорию Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 августа.

Глава государства сказал, что хочет особо отметить сотрудничество Украины с Германией. По его словам, договоренности с немецким канцлером Олафом Шольцом последовательно воплощаются в жизнь.

"Две новые пусковые установки IRIS-Т доставлены в Украину. Это мощная и очень нужная система ПВО", — заявил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил Германию за оказание помощи Украине в ее борьбе с военной агрессией Российской Федерации.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Напомним, 17 августа Германия обновила список военной помощи, переданной Вооруженным силам Украины. Берлин дополнительно передал Киеву 2 пусковые установки IRIS-T SLS, 4 539 дымовых снарядов 155-мм калибра, 10 станций наземного наблюдения Ground Observer 12, 4 тягача 8x8 H81 и полуприцепы к ним, а также 8 15-тонных погрузчиков.

Ранее, 13 августа мы писали о том, что немецкий концерн Rheinmetal передаст Украине беспилотный комплекс для воздушной разведки "Luna NG" до конца 2023 года. Кроме использования в качестве системы разведки, БПЛА также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Еще мы сообщали, что по данным СМИ от 11 августа, Германия хочет модифицировать ракеты Taurus перед возможной отправкой их Украине. Сообщалось, что правительство канцлера Олафа Шольца хочет ограничить дальность полета ракет.