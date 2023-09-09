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Политика

Будут внесены правки: Зеленский наложит вето на законопроект об Е-декларациях, — нардеп

Европарламент, Владимир Зеленский, Декларирование, декларации, народные депутаты
Фото: Офис президента | Президент Украины Владимир Зеленский может наложить вето на законопроект о Е-декларировании

По информации Ярослава Железняка, глава государства не собирается подписывать документ в том виде, который придет к нему на стол из Верховной Рады. Европа и общественность также выразили свой протест.

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Президент Украины Владимир Зеленский может наложить вето на законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования. Депутаты должны будут доработать документ. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 9 сентября.

"Коротко — будет вето", – говорится в сообщении.

По словам депутата, если описывать судьбу законопроекта детальнее, то в ближайшие несколько дней его судьба будет решена.

Еще 8 сентября в Верховной Раде его полностью подготовили к подписи и спикер должен будет завизировать его. Далее этот документ попадает в Офис президента для подписи Владимиром Зеленским, однако, вероятнее всего, он наложит вето.

Ярослав Железняк отметил, что многие источники подтверждают тот факт, что глава государства не станет подписывать законопроект в том виде, который подали депутаты и предложит свои правки, чтобы декларации были открыты сразу.

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"Ну и депутатов публично поругает конечно. Затем парламент где-то в 20-х числах сентября поддержит предложения к закону и исправит текст по декларациям. Happy end", — заявил народный депутат.

Закон об Е-декларации: реакция Европы

Депутаты Европарламента опубликовали публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он ветировал законопроект в том виде, который предложили депутаты. Они считают недопустимым отсрочку на год в открытии доступа общественности к декларациям. Заявление опубликовал депутат Европарламента Михаэль Галер на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.).

"Мы призываем президента Владимира Зеленского вернуть законопроект №9534 в парламент с требованием открыть реестр и ветировать проект закона №9587-д в полном объеме", — говорится в сообщении.

Европарламент, Владимир Зеленский, Декларирование, декларации, народные депутаты Fullscreen
Владимир Зеленский в ближайшие несколько дней может наложить вето на закон о декларациях
Фото: Twitter

Закон об Е-декларации: реакция общественности

На сайте Офиса президента Украины была зарегистрирована петиция с призывом наложить вето на закон о декларациях. Всего за 3 часа были собраны необходимые 25 тысяч подписей, что стало рекордом за время существования сервиса, отметил глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Из-за высокого наплыва пользователей сайт периодически ломался на короткий срок, но это не помешало украинцам собрать подписи. На момент публикации материала петицию поддержало более 83 тысяч украинцев.

Европарламент, Владимир Зеленский, Декларирование, декларации, народные депутаты Fullscreen
Владимир Зеленский в ближайшие несколько дней может наложить вето на закон о декларациях
Фото: Скриншот

Напомним, 8 сентября эксперт объяснил причины неоткрытия деклараций чиновников. Политолог Алексей Кошель считает, что это может вызвать сложные последствия для чиновников, которые во время войны продолжили покупать дорогие автомобили и недвижимость.