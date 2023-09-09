Будут внесены правки: Зеленский наложит вето на законопроект об Е-декларациях, — нардеп

По информации Ярослава Железняка, глава государства не собирается подписывать документ в том виде, который придет к нему на стол из Верховной Рады. Европа и общественность также выразили свой протест.

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Президент Украины Владимир Зеленский может наложить вето на законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования. Депутаты должны будут доработать документ. Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 9 сентября.

"Коротко — будет вето", – говорится в сообщении.

По словам депутата, если описывать судьбу законопроекта детальнее, то в ближайшие несколько дней его судьба будет решена.

Еще 8 сентября в Верховной Раде его полностью подготовили к подписи и спикер должен будет завизировать его. Далее этот документ попадает в Офис президента для подписи Владимиром Зеленским, однако, вероятнее всего, он наложит вето.

Ярослав Железняк отметил, что многие источники подтверждают тот факт, что глава государства не станет подписывать законопроект в том виде, который подали депутаты и предложит свои правки, чтобы декларации были открыты сразу.

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"Ну и депутатов публично поругает конечно. Затем парламент где-то в 20-х числах сентября поддержит предложения к закону и исправит текст по декларациям. Happy end", — заявил народный депутат.

Закон об Е-декларации: реакция Европы

Депутаты Европарламента опубликовали публичное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он ветировал законопроект в том виде, который предложили депутаты. Они считают недопустимым отсрочку на год в открытии доступа общественности к декларациям. Заявление опубликовал депутат Европарламента Михаэль Галер на своей странице в социальной сети Х (нынешнее название Twitter, — ред.).

"Мы призываем президента Владимира Зеленского вернуть законопроект №9534 в парламент с требованием открыть реестр и ветировать проект закона №9587-д в полном объеме", — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский в ближайшие несколько дней может наложить вето на закон о декларациях Фото: Twitter

Закон об Е-декларации: реакция общественности

На сайте Офиса президента Украины была зарегистрирована петиция с призывом наложить вето на закон о декларациях. Всего за 3 часа были собраны необходимые 25 тысяч подписей, что стало рекордом за время существования сервиса, отметил глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Из-за высокого наплыва пользователей сайт периодически ломался на короткий срок, но это не помешало украинцам собрать подписи. На момент публикации материала петицию поддержало более 83 тысяч украинцев.

Владимир Зеленский в ближайшие несколько дней может наложить вето на закон о декларациях Фото: Скриншот

Напомним, 8 сентября эксперт объяснил причины неоткрытия деклараций чиновников. Политолог Алексей Кошель считает, что это может вызвать сложные последствия для чиновников, которые во время войны продолжили покупать дорогие автомобили и недвижимость.