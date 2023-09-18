Нашли возле гаражей: полиция возбудила дело о смерти экс-главы Херсонской ОВА Лагуты

Спикер ведомства Юлия Гирдвилис рассказала, что правоохранители квалифицируют произошедшее как "умышленное убийство" с квалификацией "самоубийство". По ее словам, Геннадия Лагуту нашли после обращения жены по поводу его исчезновения.

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Полиция Киева открыла уголовное производство по факту смерти бывшего руководителя Херсонской обладминистрации Геннадия Лагуты. Деталями в комментарии изданию "Суспільне" поделилась начальница отдела коммуникации ведомства Юлия Гирдвилис.

По ее словам, 13 сентября в Соломенское управление полиции обратилась жена Лагуты. Она сообщила, что ее муж исчез.

"16 сентября его нашли в Соломенском районе возле гаражных помещений", — сообщила Гирдвилис.

Пресс-секретарь отметила, что правоохранители возбудили дело по статье об умышленном убийстве с дополнительной квалификацией — "самоубийство".

"Сейчас продолжается досудебное расследование, наши следователи рассматривают все версии содеянного и устанавливают детали, свидетелей и очевидцев происшествия", — проинформировала представительница полиции.

Напомним, о смерти Геннадия Лагуты проинформировали в Херсонской ОВА. Он был уволен с должности руководителя администрацией 9 июля прошлого года. В феврале этого года СБУ объявила экс-чиновнику о подозрении в мошенничестве и подделке документов.

Херсонский политик Виталий Богданов предполагал, что Лагута мог покончить с собой. По его словам, накануне происшествия мужчина приобрел в аптеке большое количество таблеток, и ранее он уже лечился после неудачной попытки самоубийства.