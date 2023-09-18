В плену и без вести пропавшими считаются более 20 тысяч, — глава объединения семей пленных

Спустя полтора года после начала полномасштабного вторжения точное количество украинских военных, попавших в плен РФ, остается неизвестным.

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Можно предположить, что пленными и пропавшими без вести считаются около 20 тысяч украинских военнослужащих. Об этом в интервью Фокус сказала жена военнопленного, возглавляющая объединения семей "Полигон 56" Елена Добыча.

"Мы знаем, что президент Турции Эрдоган, который недавно встречался с Путиным, говорил с ним об азовцах раньше. Но Азовсталь — это не только 700 азовцев, но и несколько тысяч других. В плену и без вести пропавшими считаются более 20 тысяч. И это только военных. На Азовстали было взято в плен около двух тысяч. На заводе Ильича — около трех. По городу — также около тысячи. Сколько насчитали? А теперь добавим Херсон. Там тысячи без вести пропавших, пленных, которых вывезли, когда были наступления на Херсонскую область. А еще есть Харьковская область, Киевская, Черниговская, Донецкая, Луганская. И это 5000-7000, о которых говорят!" — отметила она.

Напомним, 6 сентября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов заявил, что Украина хочет вернуть всех украинских пленных из российского плена.

Больше читайте в интервью Фокуса с Еленой Добычей, главой объединения семей, которые ищут тех, с кеми потеряли связь на фронте — "Где наши ребята?" Сколько украинских военных в плену и почему возник беспорядок среди поисковиков".