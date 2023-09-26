Ужас для российских аэродромов: как ATACMS будут применять на поле боя

По информации военно-политического обозревателя Александра Коваленко, один суббоеприпас из кассеты ATACMS может вывести из строя самолет или вызвать детонацию на аэродроме.

Related video

В случае передачи Украине комплексов ATACMS с кассетными зарядами, наиболее эффективно их использовать для атаки на аэродромы. Об этом в комментарии Фокусу рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, согласно доступной информации, речь идет о кассетных ATACMS, которые США готовятся передать Украине. Из них можно выделить два типа — ATACMS M39 и ATACMS M39A1.

"Что касается ATACMS M39, то речь идет о ракете, содержащей 950 суббоеприпасов M74, которая может достигать расстояния в 160 км. По моему мнению, их применение наиболее уместно по вражеским аэродромам. Даже один из 950 боеприпасов способен, если не вызвать детонацию, то значительно повредить и вывести из строя самолет. Это будет настоящий ужас для российских аэродромов, ремонтных баз, мест концентрации техники и вражеской силы. Если говорить о ATACMS M39A1, то он имеет только 300 суббоеприпасов, но из-за этого, имеет увеличенный топливный бак, поэтому может достигать 300 км", — рассказывает Фокусу Коваленко.

Больше читайте в материале Фокуса "Ракеты ATACMS едут в Украину: российскую армию оставят без резервов на оккупированных территориях".