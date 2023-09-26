Жах для російських аеродромів: як ATACMS будуть застосовувати на полі бою

За інформацією військово-політичного оглядача Олександра Коваленко, один суббоєприпас з касети ATACMS може вивести з ладу літак або викликати детонацію на аеродромі.

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У разі передачі Україні комплексів ATACMS з касетними зарядами, найбільш ефективно їх використати для атаки на аеродроми. Про це в коментарі Фокусу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, згідно з доступною інформацією, мова йде про касетні ATACMS, що США готуються передати Україні. З них можна виділити два типи — ATACMS M39 та ATACMS M39A1.

"Щодо ATACMS M39 то мова йде про ракету, що містить 950 суббоєприпасів M74 та може сягати відстані в 160 км. На мою думку, їхнє застосування найбільш доречно по ворожих аеродромам. Навіть один з 950 боєприпасів здатен, якщо не викликати детонацію, то значно пошкодити й вивести з ладу літак. Це буде справжній жах для російських аеродромів, ремонтних баз, місць концентрації техніки та ворожої сили. Якщо говорити про ATACMS M39A1, то він має лише 300 суббоєприпасів, але через це, має збільшений паливний бак, тому може досягати 300 км", — розповідає Фокусу Коваленко.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Ракети ATACMS їдуть до України: російську армію залишать без резервів на окупованих територіях".