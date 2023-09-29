Есть перспективы: эксперт рассказал, какие города на юге Украины можно освободить в 2023 году

Российские оккупанты не продержатся долго, если отрезать их от логистики, подвоза боекомплекта и продуктов, отметил Павел Нарожный. Это открывает новые возможности для Сил обороны.

Related video

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, судя по ходу боевых действий, то основной акцент делается именно на южное направление — Мелитополь, Бердянск, Токмак. Но действительной проблемой является то, что украинское войско будет иметь от силы месяц благоприятной погоды, а дальше пойдут дожди. Об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

"Маловероятно, что мы будем штурмовать эти города — во-первых, там вражеские укрепрайоны, которые заберут много времени и ресурсов, а во-вторых, гораздо логичнее их просто обойти, а не идти в лоб. Враг не продержится долго, если его отрезать от логистики, подвоза боекомплекта и продуктов. Руководство страны говорило о двух крупных городах, которые будут освобождены до конца года, я думаю, это будут Мелитополь и Бердянск или Мелитополь и Энергодар", — говорит эксперт.

Нарожный отмечает, если рассматривать Донецкое направление, от Авдеевки до Донецка почти подать рукой. Но надо заметить, что там плотная городская агломерация, поэтому это будет означать бои в городе. Враг будет использовать артиллерию и авиацию. О Мариуполе тоже мало можно сказать, на направлении к Волновахе уже давно нет активных действий.

Эксперт уверен, что враг может попытаться сам перейти в атаку, но у них для этого нет ресурсов. Купянско-Лиманское направление некоторые эксперты называют возможным, но надо заметить, что там нет ударной группировки врага.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что контрнаступление в холодное время года не остановится, но может измениться его тактика. Вместо использования тяжелой бронетехники ставку будут делать на противотанковые комплексы и использование дронов.

В свою очередь, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", наиболее перспективной на сегодня, бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что погода не станет помехой в продолжении контрнаступления. По его словам, после дождей почва станет сложной для передвижения тяжелой бронетехники, поэтому двигаться придется малыми группами, преимущественно пешком.

Больше читайте в материале Фокуса "Токмак, Мелитополь или Энергодар: как будут развиваться действия на фронте в холодный период года".