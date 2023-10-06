"Это политический горизонт": Боррель сделал громкое заявление о вступлении Украины в ЕС

По словам топ-дипломата Жозепа Борреля, Евросоюз очень долго затягивал с процессом расширения. Но теперь благодаря заявке Украины, ставшей новым кандидатом, представитель ЕС ожидает ускорения процесса расширения.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что процесс расширения ЕС слишком долго замедлялся, но благодаря Украине он теперь приобретает более активные темпы. Об этом Боррель сказал, прибыв утром 6 октября на неформальную встречу лидеров ЕС в Гранаде, передает "Европейская правда".

Боррель выразил свое мнение относительно необходимости определения конкретной даты для будущего расширения Евросоюза, о чем в последние времена идет обсуждение в рамках ЕС. Эта дискуссия началась после того, как глава Евросовета, Шарль Мишель, предложил 2030 год как возможную ориентированную дату.

"Хорошо иметь цель, хорошо иметь горизонт. Это политический горизонт. Цель фиксированной даты – для того, чтобы мобилизовать политическую энергию, чтобы начать двигаться. Это не значит, что это будет точной датой. Если у нас не будет горизонта, люди начнут думать: "Хорошо, у нас есть время". Но у нас нет времени", – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС слишком долго откладывал вопрос о расширении. Теперь, с Украиной, которая выступила в качестве нового кандидата, Боррель ожидает ускорения этого процесса.

"Она (Украина. — Ред.) "подтолкнула" очередь, и очередь будет двигаться, и мы будем двигаться быстрее", — отметил топ-дипломат ЕС.

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, у ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов.

Напомним, глава Европейского совета предупредил, что реформы в самом Евросоюзе будут трудными, поэтому "больше нельзя терять время".

31 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС заявил о возможном вступлении в ЕС 10 новых стран. Жозеп Боррель отметил, что война в Украине стала одним из стимулов для ускоренного расширения Евросоюза.