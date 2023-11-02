Китай и США готовятся к новому миропорядку, Россию в расчет уже не берут, — эксперт

Лидер Китая Си Цзиньпин определил векторы будущих переговоров с Джо Байденом. Он назвал их в своем письме в Национальный комитет по американо-китайским отношениям.

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Слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовности к "постконфликтному урегулированию украинского кризиса" имеют целью вернуть Россию в информационную плоскость. Об этом Фокусу рассказал политолог Олег Лесной для материала "Шойгу миротворец. Почему российский министр обороны начал искать мира в Украине".

"Здесь важно обратить внимание, что это заявление было сделано именно в Китае. Мы накануне важной встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, в РФ очень хорошо чувствуют этот момент и пытаются напомнить о себе. После письма Си, где он открыто говорит, что будущее человечества зависит от сотрудничества США и Китая, Россию официально вычеркнули из списка геополитических игроков. Поэтому Шойгу пытается подчеркнуть субъектность РФ, наоборот, акцентируя внимание, что Украина не является субъектом, поэтому они готовы разговаривать только с Западом", — говорит он Фокусу.

Эксперт обращает внимание на письмо Си в Национальный комитет по американо-китайским отношениям. Китайский лидер призвал Вашингтон к мирному сосуществованию и работе над урегулированием разногласий. Именно это письмо стало последним формальным шагом к тому, что РФ больше не рассматривают как равного партнера и геополитического игрока. Именно поэтому, Сергей Шойгу начал говорить о равноправных отношениях в рамках Совбеза ООН.

В своем письме Си Цзиньпин сообщил, что Китай готов придерживаться трех принципов — взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества — в выстраивании отношений с Соединенными Штатами. Кроме того, КНР готова должным образом решать разногласия и совместно реагировать на глобальные вызовы для достижения общего успеха и процветания как двух стран, так и мира в целом.

Напомним, Си Цзиньпин заставил российского президента говорить о конце войны. Что стоит за мирной риторикой главы Кремля и чего можно ждать от него дальше.

Больше читайте в материале Фокуса"Шойгу миротворец. Почему российский министр обороны начал искать мира в Украине". После Путина и Лаврова за дело взялся Шойгу, который призвал Запад к урегулированию "украинского кризиса" и обсуждению дальнейшего послевоенного сосуществования.