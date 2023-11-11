"Лживые у**ки": мэр Днепра Филатов оскорбил участников акции "Гроші на ЗСУ" (фото)
Чиновник не поскупился на эпитеты и нецензурные выражения в адрес участников акции "Гроші на ЗСУ", которые вышли к зданию горсовета Днепра с требованием выделять средства из бюджета на украинскую армию.
Мэр Днепра Борис Филатов резко высказался в адрес местных жителей, которые вышли к зданию городского совета в субботу, 11 ноября, на мирную акцию "Гроші на ЗСУ". В своем Telegram чиновник оскорбил участников мероприятия, назвав их "у**ками".
Свой гневный пост мэр города на Днепре начал с того, что он всегда называет "вещи своими именами". Затем перед тем, как разразиться оскорблениями, Филатов попросил на него не обижаться.
"Смотрите, уважаемые "активисты", "волонтеры" и "митингующие", безусловно и вопреки всему я считаю вас не просто полезными идиотами. Не обижайтесь. Вы — у**ки", — написал чиновник.
Филатов не ограничился одним оскорблением и применил еще ряд эпитетов в адрес участников акции, которые якобы назвали чиновника "преступником, коррупционером и коллаборантом".
"А местечковые "борцы с коррупцией" — это даже не у**ки. Это трусливая падаль, которая вздыбилась в первые дни войны, чтобы потом (как те жуки-скарабеи) вернуться через полгода к катанию шариков из г*вна. Когда вы бегаете по Днепру и рассказываете, что "Филат оффшоров" — вор, коррупционер и коллаборационист" или любую другую ерунду, то вы — просто дешевые, никчемные и лживые у**ки. Непутевые и нереализованные", — написал в публичном канале Филатов.
По словам мэра, все те кто вышел к зданию горсовета "не имеют к гражданскому обществу никакого отношения". При этом Филатов добавил что у него есть все основания так относится к этим людям, хотя о причинах такого отношения к конкретным лицам не рассказал.
Примечательно, что перед тем, как разразиться оскорблениями Филатов написал шесть предложений о своих уникальных, в буквальном смысле слова, заслугах. Так каждое предложение начиналось словам "Я единственный мэр в Украине…" и далее перечислялись якобы достоинства чиновника.
"Я единственный мэр в Украине, на кого готовили покушение сепаратисты. Я единственный мэр в Украине, которого как "нациста" цитирует в Совете безопасности ООН российский министр Лавров", — пишет среди прочего Филатов.
Отметим, что акция "Гроші на ЗСУ" проходит в Днепре не впервые. Региональный телеканал "Відкритий" 28 октября сообщил, что под городским советом Днепра проходит акция с требованием выделять средства на ВСУ. И это второй раз, когда днепряне собрались под зданием горсовета с требованием выделять бюджетные средства прежде всего на нужды украинской армии.
Напомним, после одного из ракетных ударов россиян по Днепру жильцы поврежденной многоэтажки пожаловались в соцсетях на отказ местных властей возместить ущерб за разрушенное жилье. В ответ мэр города Борис Филатов предложил таким гражданам переехать в Запорожье.