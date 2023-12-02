Утроить мощности АЭС: на климатическом саммите в Дубае приняли декларацию по ядерной энергетике, — СМИ

В декларации климатического саммита зафиксировано, что страны, которые с особой ответственностью будут подходить к расширению ядерной энергетики, станут всесторонне поддерживаться подписантами декларации.

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На климатическом саммите COP28, который проходит в Дубае (ОАЭ), в субботу, 2 декабря, была подписана декларация, в которой 22 страны договорились утроить мощности ядерной энергетики к 2050 году. Об этом пишет Bild.

Как говорится в тексте декларации, обнародованной на сайте Министерства энергетики США, о необходимости наращивать мощность атомной энергетической промышленности заявили США, Франция и Великобритания, а также принимающая сторона — Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, в числе тех, кто выступил в поддержку атомной энергетики, — Бельгия, Финляндия, Япония, Польша, Швеция, Украина, Канада, Чехия, Финляндия, Монголия, Марокко, Нидерланды, Гана, Венгрия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения.

"Делегации этих стран призывают в три раза увеличить мощность мировых атомных электростанций до 2050 года, поскольку возрождение атомной энергетики имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода почти до нуля в ближайшие десятилетия", — уточняет издание.

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Как пишет New York Times, Джон Керри, посланник президента США Джо Байдена по климату, сказал, что доступны "триллионы долларов", которые можно использовать для инвестиций в ядерную энергетику. По его словам, наука доказала, что мир не сможет достичь чистого нуля выбросов 2050 года без ядерной энергии.

Подписанты декларации обязались мобилизовать инвестиции в атомную энергетику, предлагать акционерам Всемирного банка и международным финансовым учреждениям поощрять включение атомной энергетики в политику кредитования и активную ее поддержку, чтобы рассмотреть возможность финансирования ядерной энергетики.

"Обязаться поддерживать разработку и строительство ядерных реакторов, таких как небольшие модульные и другие передовые реакторы для производства электроэнергии, а также более широкие промышленные применения для декарбонизации, таких как производство водорода или синтетического топлива", — говорится в декларации.

Кроме того, страны, подписавшие декларацию признают важность устойчивых цепочек снабжения, включая топливо, для безопасных и защищенных технологий, используемых атомными электростанциями, а также если это технически осуществимо и экономически эффективно.

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Примечательно, что Россия и Китай, у которых много собственных атомных электростанций, не стали подписывать заявление.

Ожидаема была и позиция Германии, которая полностью отказалась от атомной энергетики в 2023 году.

Заявление Папы Римского

Как сообщает ВВС, Папа Римский поддержал призывы к прекращению использования ископаемого топлива в своем послании к саммиту COP28. Он настаивал на прекращении использования угля, нефти и газа, а также изменении образа жизни ради спасения планеты. Он также попросил о списании долгов бедным странам, пострадавшим от изменения климата.

"Папа подверг критике попытки переложить вину за экологический и климатический кризис на бедных и высокий уровень рождаемости. Он также выделил крупнейшие страны-производители углекислого газа, которые "несут ответственность за глубоко тревожный экологический долг", — подытожило издание.

Присутствовавший вместо понтифика кардинал Пьетро Паролин выступил с заявлением о том, что, по мнению Папы Франциска, изменения климата сигнализируют человечеству о необходимости немедленных политических изменений.

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Фокус писал, что ядерная энергетика убивает гораздо меньше людей, чем другие источники энергии, утверждают эксперты.