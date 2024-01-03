Депутаты Рады не смогут выехать за границу без инструктажа в МИД, — нардеп (фото)

Отказать в поездке народному депутату, как говорится в распоряжении руководства Верховной Рады, могут, если во время предыдущей заграничной командировки представитель парламента не получил "официальных разъяснений МИД относительно внешнеполитического курса Украины" и не согласовал с министерством тезисов своих заявлений.

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Народных депутатов могут не выпустить за границу, если они не получили инструктаж в Министерстве иностранных дел. Об этом говорится в распоряжении руководства Рады, отрывок из которого опубликовал нардеп Ярослав Железняк в Telegram-канале.

В документе указано, что отказать в поездке могут, если во время предыдущей заграничной командировки нардеп не получил "официальных разъяснений МИД относительно внешнеполитического курса Украины" и не согласовал с министерством тезисы своих заявлений. Распоряжение начало действовать с 1 января.

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Там также говорится о том, что отказать могут в случае нарушения сроков предыдущих командировок и не согласованных поездок в другие страны. Кроме того, отказ может быть за непредоставление отчета за предыдущие командировки.

Распоряжение Верховной Рады Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Выезд мужчин за границу — позиция ГПСУ

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, 1 января заявил, что пограничники могут проверять документы с ТЦК у многодетных мужчин. Это происходит в связи с большим количеством поддельных документов. По его словам, сотрудники ведомства могут обращаться к мужчинам и требовать у них выписку из протокола ТЦК. Также это касается записи об отсрочке в документах по военному учету. Демченко заявил, что правила пересечения границы не менялись, а категории которым это разрешено, прописаны.

Напомним, 2 января Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, сообщил, что изменений относительно пересечения государственной границы Украины не происходило. В то же время он отметил, если украинец выехал за границу на основании поддельных документов, то представители Госпогранслужбы, которые позволили ему проехать, также должны нести ответственность.