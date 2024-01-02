"Должны осознать": омбудсмен объяснил, есть ли изменения по пересечению границы Украины (видео)

Если украинец выехал за границу на основании поддельных документов, как заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, представители ГПСУ, которые позволили ему проехать, также должны нести ответственность.

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Изменений относительно пересечения государственной границы Украины не происходило. Об этом сообщил Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, в эфире "Ми-Україна".

Он рассказал, что отправил официально письмо 1 января в Госпогранслужбу с просьбой предоставить ему все документы, на основании которых у нас сейчас происходит проверка и анализ документов. Омбудсмен отметил, что граждане Украины должны осознавать, что с точки зрения действующего законодательства на ведомстве лежит обязанность проверять законность всех документов, которые гражданами используются для пересечения государственной границы.

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"Насколько мне известно, каких-то изменений не происходило", — сообщил Дмитрий Лубинец.

В то же время он поддерживает меры против тех граждан, которые незаконно пытались выехать. По его словам, если украинец выехал за границу на основании поддельных документов, то также будут нести ответственность представители ГПСУ, которые позволили ему проехать.

"Граждане должны осознавать, что именно на Государственной пограничной службе лежит обязанность проверять законность всех документов", — подчеркнул чиновник.

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Выезд мужчин за границу — позиция ГПСУ

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, ранее заявил, что пограничники могут проверять документы с ТЦК у многодетных мужчин из-за большого количества поддельных документов. По его словам, сотрудники ведомства могут обращаться к мужчинам и требовать у них выписку из протокола ТЦК или запись об отсрочке в документах о воинском учете. Демченко заявил, что правила пересечения границы не менялись, а категории, которым это разрешено, прописаны.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в связи с ракетными ударами России по украинским городам просил омбудсменов мира призвать правительства помочь в вопросе усиления ПВО Украины. Чиновник отметил, что РФ направляет свои удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые регулярно обеспечивают украинских граждан теплом, электричеством и водой. Делается это для того, чтобы "население страдало и вымирало".