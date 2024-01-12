"Заявление приняли": Безуглая объявила, что уже точно уходит из фракции "Слуга народа"

Несмотря на выход из фракции Безуглая заявила, что продолжит работать над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью.

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Заявление народного депутата и экс-заместителя председателя комитета Верховной Рады по национальной безопасности Марьяны Безуглой о выходе из фракции и партии "Слуга народа" приняли. Об этом она 12 января сообщила в своем телеграмм-канале.

"Мои заявления на выход из партии и фракции "Слуга Народа" официально приняли", — проинформировала она своих подписчиков.

Она добавила, что продолжит работать над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью.

11 января она сообщила о своем решении о выходе из партии "Слуга народа" и из фракции. При этом она заявила, что "поддерживает президента" и остается "мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами".

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые втыкают нож в спину", — отметила она на своей странице в фейсбук.

Также Безуглая добавила, что ей "не нужна квота заместителя председателя Комитета Верховная Рада Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки" в условиях, которые якобы ей "навязывают".

6 января, в Верховной Раде появился проект постановления об отзыве нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Я не сдамся никогда и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды. Обидно за коллег в Комитете, как говорила, если бы каждый активно включился в работу с сектором нацбезопасности и обороны и не принимал конъюнктурные решения относительно того, чтобы выгодно сказать, а что нет; то были бы совсем другие реалии. У нас война! Так что работа и борьба продолжается", — подчеркнула Безуглая.

Ранее сообщалось, что Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий Валерий Залужный должен уйти.