Второй фронт для России: эксперт оценил потенциал Кремля для войны в Европе

По словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павла Лакийчука, для нападения ВС РФ надо собрать силы: мобилизовать людей, вооружить, организовать логистику. Такие движения будут заметны западным разведкам.

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У России отсутствует потенциал начинать большую войну против НАТО. Сил РФ не хватит на нападение на любую страну Альянса в ближайшем будущем. Об этом в комментарии Фокусу сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

"Сейчас Украина — капкан для России, где она зацепилась, и, пока ее силы скованы вокруг Украины, вторжение в соседние государства менее вероятно, они не смогут открыть второй фронт", — говорит он.

По словам эксперта, в зависимости от событий на украинско-российских фронтах могут быть изменения в ситуации.

"Страны Балтии — наиболее очевидная потенциальная жертва российского агрессора. А также речь может идти о Польше и Финляндии. Вторжение в Румынию или Болгарию менее вероятно с учетом сил российского флота. Такой вариант потенциально возможен только в случае, если россияне достигнут своих целей и захватят Украину, продвинутся дальше. Но мы не дадим им этого сделать", — говорит руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Лакийчук подчеркнул, что для нападения надо собрать силы: мобилизовать людей, вооружить, организовать логистику. Такие движения будут заметны западным разведкам.

Другой вариант — Россия может устраивать постоянные провокации. Например, угрожать нескольким областям Эстонии, чтобы постепенно втягивать НАТО в спор, отвлекать внимание.

"Определенную группировку сил можно всегда сформировать. Помните, накануне полномасштабного вторжения как говорили, даже после предупреждения наших союзников, наши официальные лица говорили, что группировка сил на севере наших границ недостаточна для широкомасштабного вторжения. Хоть это было и так, но они все равно полезли, когда дали команду. Рациональный взгляд на соотношение должен быть, но это только составляющая общего стратегического замысла. То, что сама природа путинского режима агрессивна — уже ни у кого нет сомнений", — отметил эксперт.

7 января сообщалось, что если Россия сможет победить в Украине, тогда Европу будут ждать глобальные последствия и одной из следующих жертв станет Молдова, о чем заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус.

16 января издание Bild сообщило, что получило доступ к секретному документу Бундесвера.

Больше читайте в материале Фокуса "Война РФ против НАТО. Как в Альянсе готовятся к возможным столкновениям"