Другий фронт для Росії: експерт оцінив потенціал Кремля для війни в Європі

За словами керівника програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павла Лакійчука, для нападу ЗС РФ треба зібрати сили: мобілізувати людей, озброїти, організувати логістику. Такі рухи будуть помітні західним розвідкам.

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У Росії відсутній потенціал починати велику війну проти НАТО. Сил РФ не вистачить на напад на будь-яку країну Альянсу в найближчому майбутньому. Про це в коментарі Фокусу сказав керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

"Зараз Україна — капкан для Росії, де вона зачепилася, і, поки її сили скуті навколо України, вторгнення в сусідні держави менш імовірне, вони не зможуть відкрити другий фронт", — каже він.

За словами експерта, залежно від подій на українсько-російських фронтах можуть бути зміни в ситуації.

"Країни Балтії — найбільш очевидна потенційна жертва російського агресора. А також може йтися про Польщу та Фінляндію. Вторгнення до Румунії або Болгарії менш імовірне з урахуванням сил російського флоту. Такий варіант потенційно можливий тільки в разі, якщо росіяни досягнуть своїх цілей і захоплять Україну, просунуться далі. Але ми не дамо їм цього зробити", — каже керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Лакійчук наголосив, що для нападу треба зібрати сили: мобілізувати людей, озброїти, організувати логістику. Такі рухи будуть помітні західним розвідкам.

Інший варіант — Росія може влаштовувати постійні провокації. Наприклад, погрожувати кільком областям Естонії, щоб поступово втягувати НАТО в суперечку, відволікати увагу.

"Певне угруповання сил можна завжди сформувати. Пам'ятаєте, напередодні повномасштабного вторгнення, як говорили, навіть після попередження наших союзників, наші офіційні особи говорили, що угруповання сил на півночі наших кордонів недостатнє для широкомасштабного вторгнення. Хоч це було і так, але вони все одно полізли, коли дали команду. Раціональний погляд на співвідношення має бути, але це тільки складова загального стратегічного задуму. Те, що сама природа путінського режиму агресивна — уже ні в кого немає сумнівів", — зазначив експерт.

7 січня повідомлялося, що якщо Росія зможе перемогти в Україні, тоді на Європу чекатимуть глобальні наслідки і однією з наступних жертв стане Молдова, про що заявив екс-глава ЦРУ Девід Петреус.

16 січня видання Bild повідомило, що отримало доступ до секретного документа Бундесверу.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Війна РФ проти НАТО. Як в Альянсі готуються до можливих зіткнень"