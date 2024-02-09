В Украину приехала двухпартийная делегация Конгресса США, — посол

По словам посла Бриджит Бринк, делегацию конгрессменов возглавил председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер.

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В Киев в пятницу, 9 февраля, прибыла двухпартийная делегация Конгресса США. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

Как уточнила посол, возглавил делегацию председатель комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер.

Кроме того, в состав делегации вошли члены этого же комитета республиканец Фрэнч Гилл, демократ Джейсон Крау, демократка Эбигейл Спанбергер и член комитета по финансовым услугам, республиканец Зак Нанн.

Посол Бриджит Бринк поделилась в официальном аккаунте фото встречи на киевском железнодорожном вокзале.

Напомним, 8 февраля Сенат США сделал шаг к принятию пакета с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.

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Напомним, 8 февраля госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите границы.