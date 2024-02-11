Не дать себя одурачить: Трамп призвал США прекратить безусловную помощь Украине

Американский экс-президент подчеркнул, что США не должны давать деньги каким-либо странам без надежды на их возвращение или без процентов и на неограниченный срок.

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Экс-президент США Дональд Трамп 10 февраля заявил, что Штаты должны прекратить предоставлять иностранную помощь в формате передачи средств, в том числе Украине, если это только не делается в виде займа. Таким образом, американцы больше не должны "шить себя в дураки", написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Бывший глава Белого дома убежден, что средства можно занимать исключительно на чрезвычайно выгодных условиях, "например, без процентов и на неограниченный срок". Комментарии Трампа прозвучали после того, как он обрушил шквал нападок на двухпартийное соглашение о границе и пакете внешней помощи на сумму 118 миллиардов долларов, которое республиканцы в Сенате в итоге заблокировали 7 февраля.

"Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на их возвращение или без каких-либо "оговорок". Соединенные Штаты Америки больше не должны шить себя в дураки!", — написал Трамп.

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Обозреватели телеканала CNN полагают, что новый пакет мер по оказанию иностранной помощи, по которому Сенат должен начать процедурные голосования в воскресенье, 11 февраля, будет в итоге так же сорван. Причем сам Трамп, выступая перед избирателями Южной Каролины отметил провал двухпартийного соглашения по границе и пакета иностранной помощи на сумму 118 млрд долларов.

"На этой неделе мы одержали еще одну крупную победу, которую должен праздновать каждый консерватор: мы разгромили катастрофический законопроект об открытых границах, разработанный мошенником Джо Байденом. Мы разгромили его", — сказал американский экс-президент.

Судьба законопроекта

Журналисты CNN также отмечают, что новый законопроект может столкнуться с препятствиями не только из-за позиции Трампа. Так сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки, который давно выступает против иностранной помощи, может замедлить процесс согласования. И если все 100 сенаторов не согласятся ускорить процесс и быстро принять законопроект, то окончательное голосование состоится на следующей неделе.

"Если потребуется неделя или месяц, я заставлю их остаться здесь, чтобы обсудить, почему они считают границу Украины более важной, чем границу США", — подчеркнул Пол.

Напомним, во время обращения к Конгрессу 6 февраля президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в проблемах с предоставлением помощи Украине. Он отметил, что из-за позиции Трампа в США не могут согласовать реформу миграционной системы.