"Серый кардинал": за что экс-нардепа Пашинского могут посадить на 12 лет, — СМИ (видео)

По словам журналистов, подозрения были вручены не только Пашинскому, а еще пятерым людям. Предполагается, что они связаны с делом о продаже конфискованных нефтепродуктов олигарха Сергея Курченко. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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12 февраля 2024 года бывшему народному депутату Украины Сергею Пашинскому сотрудники СБУ и НАБУ вручили подозрение по делу пятилетней давности. Об этом пишет издание "Экономическая правда".

По словам журналистов, подозрения были вручены не только Пашинскому, а еще пятерым людям. Предполагается, что они связаны с делом о продаже конфискованных нефтепродуктов олигарха Сергея Курченко, который после краха режима Януковича в начале 2014 года бежал в Российскую Федерацию, где скрывается и сейчас.

Сообщается, что после побега Курченко правоохранители арестовали 97 тысяч тонн нефтепродуктов:

10 тысяч тонн бензина из Херсонского нефтепереварочного комплекса,

10 тысяч тонн бензина и дизельного топлива из нефтебазы "Роснефти" в Василькове под Киевом;

около 77 тысяч тонн нефти на Одесском НПЗ.

Издание пишет, что все конфискованное передали на хранение государственному предприятию "Укртранснефтепродукт", которое в июне того же года возглавил Владимир Гаврилов. Следствие утверждает, что позже "Укртранснефтепродукт" передал арестованные у Курченко нефтепродукты без аукционов и конкурсов фирме "Укройлпродукт" из группы компаний "Фактор" Сергея Тищенко. После этого нефтепродукты вроде бы продали по заниженной стоимости.

Схема передачи нефтепродуктов Фото: Спеціальна антикорупційна прокуратура/Facebook

В НАБУ заявили, что частично полученные за это средства вывели на счета других подконтрольных хозяйствующих субъектов, в то время как в бюджет не поступило ни гривны.

В материале говорится, что подозрения от НАБУ по этому делу 12 февраля получили Пашинский, Тищенко, Гаврилов, его заместитель, еще один менеджер "Укртранснефтепродукт" и директор фирмы "Укройлпродукт". Общая сумма ущерба в 967 млн гривен, а ее фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Завладение арестованными нефтепродуктами на 967 млн ​​грн

Кто такой Сергей Пашинский

Издание пишет, что Пашинского многие считают "серым кардиналом" украинской оборонной промышленности. По словам журналистов, во времена президентства Петра Порошенко, он был главой парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Директор государственного КБ "Луч" Олег Коростылев заявлял, что Пашинский продвигал разработку и закупку для ВСУ отечественных ракет "Ольха". Нардеп также приписывает адвокацию таких разработок, как ПТРК "Стугна", противокорабельные ракеты "Нептун", САУ "Богдана" и т.д", — сказано в материале.

Уже во время полномасштабного вторжения РФ Пашинский, как сообщается, стал главой самого крупного объединения производителей оружия в стране — Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI). По объемам выпуска вооружений компании-члены NAUDI являются весомой частью украинского оборонного комплекса. Туда входят такие предприятия как "Украинская бронетехника", производители беспилотников "Укрспецсистемс", DeViro, разработчик САУ "Богдана" КЗОВ, производитель грузовиков "КРаЗ" и другие.

Как рассказал журналистам источник в управлении NAUDI, Пашинский сейчас занимается координационной работой между различными предприятиями, западными партнерами, государственными заказчиками. Кроме того, он "решает проблемы" компании на высоком уровне.

Напомним, что сам Пашинский подтвердил, что сотрудники СБУ и НАБУ пришли с обыском в его дом. По его словам, мероприятия связаны с "делом о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству". Экс-нардеп также отметил, что в 2015 году обратился к президенту Украины с просьбой покрыть дефицит топлива ВСУ топливом "Роснефти", что, по его словам, "очень сильно тогда разозлило спонсоров Януковича и их российских кураторов". Пашинский утверждает, что тогда россияне через свою агентуру добились открытия уголовного производства.