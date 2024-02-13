"Сірий кардинал": за що екснардепа Пашинського можуть посадити на 12 років, — ЗМІ (відео)

За словами журналістів, підозри було вручено не тільки Пашинському, а ще п'ятьом людям. Передбачається, що вони пов'язані зі справою про продаж конфіскованих нафтопродуктів олігарха Сергія Курченка. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

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12 лютого 2024 року колишньому народному депутату України Сергієві Пашинському співробітники СБУ і НАБУ вручили підозру у справі п'ятирічної давності. Про це пише видання"Економічна правда".

За словами журналістів, підозри було вручено не тільки Пашинському, а ще п'ятьом людям. Припускають, що вони пов'язані зі справою про продаж конфіскованих нафтопродуктів олігарха Сергія Курченка, який після краху режиму Януковича на початку 2014 року втік до Російської Федерації, де переховується й зараз.

Повідомляється, що після втечі Курченка правоохоронці заарештували 97 тисяч тонн нафтопродуктів:

10 тисяч тонн бензину з Херсонського нафтопереварочного комплексу,

10 тисяч тонн бензину і дизельного палива з нафтобази "Роснефти" у Василькові під Києвом;

близько 77 тисяч тонн нафти на Одеському НПЗ.

Видання пише, що все конфісковане передали на зберігання державному підприємству "Укртранснафтопродукт", яке в червні того ж року очолив Володимир Гаврилов. Слідство стверджує, що пізніше "Укртранснафтопродукт" передав заарештовані в Курченка нафтопродукти без аукціонів і конкурсів фірмі "Укройлпродукт" із групи компаній "Фактор" Сергія Тищенка. Після цього нафтопродукти начебто продали за заниженою вартістю.

Схема передачі нафтопродуктів Фото: Спеціальна антикорупційна прокуратура/Facebook

У НАБУ заявили, що частково отримані за це кошти вивели на рахунки інших підконтрольних господарюючих суб'єктів, тоді як до бюджету не надійшло жодної гривні.

У матеріалі йдеться про те, що підозри від НАБУ у цій справі 12 лютого отримали Пашинський, Тищенко, Гаврилов, його заступник, ще один менеджер "Укртранснафтопродукту" і директор фірми "Укройлпродукт". Загальна сума збитків у 967 млн гривень, а її фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 млн грн

Хто такий Сергій Пашинський

Видання пише, що Пашинського багато хто вважає "сірим кардиналом" української оборонної промисловості. За словами журналістів, за часів президентства Петра Порошенка, він був головою парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.

"Директор державного КБ "Луч" Олег Коростильов заявляв, що Пашинський просував розробку і закупівлю для ЗСУ вітчизняних ракет "Вільха". Нардеп також приписує адвокацію таких розробок, як ПТРК "Стугна", протикорабельні ракети "Нептун", САУ "Богдана" тощо", — ідеться в матеріалі.

Уже під час повномасштабного вторгнення РФ Пашинський, як повідомляється, став головою найбільшого об'єднання виробників зброї в країні — Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI). За обсягами випуску озброєнь компанії-члени NAUDI є вагомою частиною українського оборонного комплексу. Туди входять такі підприємства як "Українська бронетехніка", виробники безпілотників "Укрспецсистемс", DeViro, розробник САУ "Богдана" КЗОВ, виробник вантажівок "КРАЗ" та інші.

Як розповіло журналістам джерело в управлінні NAUDI, Пашинський зараз займається координаційною роботою між різними підприємствами, західними партнерами, державними замовниками. Крім того, він "вирішує проблеми" компанії на високому рівні.

Нагадаємо, що сам Пашинський підтвердив, що співробітники СБУ і НАБУ прийшли з обшуком до його будинку. За його словами, заходи пов'язані зі "справою про передачу "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефти", державі". Екснардеп також зазначив, що 2015 року звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснефти", що, за його словами, "дуже сильно тоді розлютило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів". Пашинський стверджує, що тоді росіяни через свою агентуру домоглися відкриття кримінального провадження.