"Я давно в этом бизнесе": Пашинский обматерил Залужного и военных, — СМИ (видео)

По словам журналистов, якобы бывший нардеп Сергей Пашинский на аудио использует бранные слова в адрес Андрея Белецкого, командира 3 ОШБр.

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СМИ распространяют аудиозапись, на которой якобы глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Сергей Пашинский обматерил украинский народ, экс-главкома Валерия Залужного и бойцов ВСУ. Аудиозаписью поделился "24 канал".

Как утверждают журналисты, якобы Пашинский на аудио использует бранные слова в адрес Андрея Белецкого, командира Третьей отдельной штурмовой бригады.

"Какой нах*й "Азов", бл*ть? Вот когда это чмо Билецкий кровью мне подпишет контракт, что жить мы будем долго и счастливо, тогда мы будем что-то думать. Сейчас на х*й пусть идут вместе со своим Фоменко, бл*ть, 3-й штурмовой бригадой, бл*ть!" – говорит он.

В материале сказано, что во время беседы с другим собеседником Пашинский говорит, что планирует встретиться с Залужным после Нового года, чтобы его "вы*бать". Он также сказал, что вдвое завышает стоимость продукции для украинских военных.

"24 канал" получил новые пленки Пашинского Фото: Скриншот

Сообщается, что во время разговора с украинским военным и волонтером Мирославом Гаем человек с голосом, похожим на голос Пашинского, говорит следующее:

"Я давно в этом бизнесе. Это всегда будут решать не британцы, не американцы и не Путин. Еб*ный украинский народ. Они мне, вот эти базары их, бл*ть, понимаешь. Так вот, к чему я это все веду. Я, наверное, после Нового года встречусь с ним, с Залужным. Я ему, су*а, я его вые*у. Ну, я ему мозги прочищу, бл*ть".

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика.

Аудиозапись разговоров якобы Сергея Пашинского

Напомним, что Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Пашинского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 272 миллиона 520 тысяч гривен. Экс-депутата взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей — до 25 апреля 2024 года. Он подозревается в соорганизации схемы завладения нефтепродуктами на почти один миллиард гривен. Его адвокаты называют подозрение необоснованным.

Также один из адвокатов Сергея Пашинского Евгений Грушовец попросил ВАКС назначить мягкую меру пресечения для его подзащитного. Он добавил, что в случае залога в размере 300 млн грн, средства оплатят предприятия оборонной промышленности.