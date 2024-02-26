Суд арестовал Пашинского с альтернативой залога в более 272 млн грн

Сергея Пашинского подозревают в соорганизации схемы завладения нефтепродуктами на почти один миллиард гривен. Его адвокаты называют подозрение необоснованным.

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Высший антикоррупционный суд Украины арестовал главу Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины и бывшего народного депутата Сергея Пашинского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 272 миллиона 520 тысяч гривен. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Экс-депутата взяли под стражу в зале суда. Срок содержания под стражей — до 25 апреля 2024 года.

По версии следствия, Пашинский является одним из организаторов преступной организации, из-за деятельности которой в течение 2014-2018 годов государство якобы понесло убытки на 967 миллионов гривен. Речь идет о нефтепродуктах так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

По этому делу также проходят бизнесмен Сергей Тищенко и еще четверо человек. Пашинский на суде заявил, что никогда не был бизнес-партнером Тищенко, а других четырех подозреваемых никогда не видел и не знает. А также сообщил, что никакие средства от реализации нефтепродуктов не получал и никогда не имел отношения к ним.

По словам адвокатов Пашинского, настоящей задачей этого дела якобы является "упрятать его в тюрьму, сорвать поставки боеприпасов, а также уравнять цены на них".

Взять на поруки Пашинского готовы были военнослужащий Мирослав Гай, экс-нардеп Игорь Лапин и генерал-майор Иван Лисовой.

Напомним, 26 февраля, адвокат Сергея Пашинского Евгений Грушовец попросил ВАКС назначить мягкую меру пресечения для его подзащитного. Он добавил, что в случае залога в размере 300 млн грн, средства оплатят предприятия оборонной промышленности.

13 февраля суд отправил под стражу Сергея Тищенко. Предприниматель может выйти из СИЗО, если внесет залог в размере 363,36 миллиона гривен.