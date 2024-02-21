"Вместо судить Пашинского ему надо ставить задачи по изготовлению оружия", — военнослужащий ВСУ Фирсов

Военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины 7 и 8 созывов Егор Фирсов считает, что ситуация с делом Сергея Пашинского выглядит странной и вызывает возмущение. Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"За делом Пашинского слежу потому, что хорошо понимаю важность оборонной отрасли. Ситуация очень странная и возмутительная. Эта ситуация вызывает множество вопросов. Сейчас враг делает все для того, чтобы их предприятия работали в три смены в сутки. В РФ наоборот выпускают людей, чтобы они воевали в их пользу. А у нас какая-то другая ситуация. Мы пытаемся посадить в тюрьмы людей, которые вовлечены в оборонную отрасль. Я не фанат Сергея Пашинского, я всегда был его оппонентом, но человек разбирается в оборонной отрасли", — подчеркнул Фирсов.

"Есть разные люди, с разным прошлым, они не идеальны, но подразделение имеет боевую задачу, которую оно должно выполнить. Если выдернуть сильного бойца, и начать выдвигать какой-то вопрос 10-летней давности, то это странно выглядит. Сейчас мы страдаем от нашествия, и нам нужны снаряды, менеджеры, организация военного производства. Нужно подтягивать всех людей, чтобы закрыть эти проблемы", — добавил Фирсов.