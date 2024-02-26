Суд арештував Пашинського з альтернативою застави в понад 272 млн грн

Сергія Пашинського підозрюють у співорганізації схеми заволодіння нафтопродуктами на майже один мільярд гривень. Його адвокати називають підозру необґрунтованою.

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Вищий антикорупційний суд України заарештував очільника Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України і колишнього народного депутата Сергія Пашинського на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 272 мільйони 520 тисяч гривень. Про це у понеділок, 26 лютого, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ексдепутата взяли під варту в залі суду. Строк тримання під вартою — до 25 квітня 2024 року.

За версією слідства, Пашинський є одним з організаторів злочинної організації, через діяльність якої впродовж 2014-2018 років держава нібито зазнала збитків на 967 мільйонів гривень. Йдеться про нафтопродукти так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК).

По цій справі також проходять бізнесмен Сергій Тищенко і ще четверо осіб. Пашинський на суді заявив, що ніколи не був бізнес-партнером Тищенка, а інших чотирьох підозрюваних ніколи не бачив і не знає. А також повідомив, що жодні кошти від реалізації нафтопродуктів не отримував і ніколи не мав відношення до них.

За словами адвокатів Пашинського, справжнім завданням цієї справи нібито є "запроторити його до буцегарні, зірвати постачання боєприпасів, а також урівняти ціни на них".

Взяти на поруки Пашинського готові були військовослужбовець Мирослав Гай, екснардеп Ігор Лапін та генерал-майор Іван Лісовий.

Нагадаємо, 26 лютого, адвокат Сергія Пашинського Євген Грушовець попросив ВАКС призначити м'яку міру запобіжного заходу для його підзахисного. Він додав, що у разі застави в розмірі 300 млн грн, кошти сплатять підприємства оборонної промисловості.

13 лютого суд відправив під варту Сергія Тищенка. Підприємець може вийти з СІЗО, якщо внесе заставу в розмірі 363,36 мільйона гривень.