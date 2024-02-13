ВАКС відправив під варту фігуранта справи Пашинського: він зможе вийти під заставу в 363 млн грн

Згідно з рішенням суду, Сергій Тищенко пробуде під вартою до 11 квітня. Загальна сума збитку від схеми, за інформацією САП, становить майже мільярд гривень.

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У межах розслідування ВАКС бізнесменові Сергію Тищенку було призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в розмірі 363,36 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба САП.

Тищенка підозрюють у спільній діяльності з колишнім народним депутатом Сергієм Пашинським щодо організації привласнення заарештованих нафтопродуктів на суму майже 1 мільярд гривень.

"Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП і застосував запобіжний захід підприємцю — одному з організаторів злочинної організації, що заволоділа нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, заарештованими у справі власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК)", — ідеться в повідомленні.

У джерелі повідомили, що ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував до Тищенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

У разі внесення застави на нього буде покладено такі процесуальні обов'язки:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом і вимогою;

не виїжджати з м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні та іншими особами з приводу повідомленої йому підозри, крім захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Як вказує Центр протидії корупції, Тищенко перебуватиме під вартою до 11 квітня.

Що відомо про справу Сергія Пашинського

Сергій Пашинський — колишній народний депутат України. З листопада 2013 до лютого 2014 року був заступником керівника Штабу національного опору, який координував протестні акції на Майдані та по всій країні.

2 лютого в СБУ повідомили, що суд заарештував майно колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Олега Царьова, якого підозрюють у причетності до фінансування збройної агресії Російської Федерації.

12 лютого 2024 року колишньому народному депутату України Сергієві Пашинському співробітники СБУ і НАБУ вручили підозру у справі п'ятирічної давності. Також підозру отримали ще п'ятеро людей. Припускають, що вони пов'язані зі справою про продаж конфіскованих нафтопродуктів олігарха Сергія Курченка, який після краху режиму Януковича на початку 2014 року втік до Російської Федерації, де переховується і зараз.