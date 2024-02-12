Пашинський: реанімація "справи Курченка" - спроба заблокувати мою діяльність

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Сьогодні, 12 лютого, СБУ та НАБУ провели обшуки у помешканні народного депутата України 8-го скликання Сергія Пашинського. Як виявилось, правоохоронці здійснювали ці дії по справі 2014 року щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефті", Україні, які були вкрадені за часів мародерства Януковича, розповів сам експарламентар у Facebook.

"У 2015-ому році, як народний депутат України, я звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом "Роснефті", що дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів. Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки", — прокоментував Пашинський.

Коментуючи ажіотаж, який розганяють деякі ЗМІ, екснардеп повідомив, що з березня 2022 року перебуває в Україні і жодного разу не залишав країну, тому "розшукувати його не потрібно". Також Пашинський спростував чутки про своє затримання.