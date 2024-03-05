Спецназовец сыграл мирного жителя для Путина в Ставрополье (фото)

По мнению журналистки Fairy Daily Фариды Рустамовой выход Путина к толпе связан с похоронами Алексея Навального. Диктатор тем самым хочет сказать всем: на самом деле россияне любят его, а не Навального.

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В поселке Солнечнодольск Ставропольского края президент РФ Владимир Путин совершил выход к толпе мирных жителей. Среди них оказался и спецназовец Евгений Дмитриев. Как он оказался среди горожан и что делал, выяснило издание "Агентство".

Издание рассказало, что когда Путин вышел пожать руки жителям поселка и дать себя поцеловать, среди толпы старушек и детей по периметру выделялись несколько крепких мужчин в черных шапках. Одним из таких "жителей" оказался Евгений Дмитриев, сотрудник отряда спецназначения "Гром", чемпион Европы по карате.

Фото: Скриншот

"Судя по видео, Путина от людей отделял забор и его охрана, а в толпе по периметру находились несколько крепких мужчин в черных шапках, которые не снимали президента и не пытались пожать ему руку", — уточнило издание.

И напомнило читателям, что в мае 2021 года официальное издание МВД России "МВД Медиа" опубликовало интервью с этим самым Дмитриевым, назвав его оперуполномоченным отряда специального назначения "Гром" управления по наркоконтролю (УНК) ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

"В том тексте Дмитриев признался, что мечтал служить в спецназе и в 2014 году прошел отбор в отряд "Гром". Его отец также служил в милиции", — пишет "Агентство".

Такой выход Путина к толпе журналистка Fairy Daily Фарида Рустамова связала со смертью и похоронами Алексея Навального.

"Мол, на самом деле россияне любят его, а не Навального", — написала она в своем телеграм-канале.

Справедливости ради, надо отметить, что Путин уже после мятежа Евгения Пригожина несколько раз выходил к толпе, демонстрируя, что ничего не боится.

Кто такой Дмитриев

Согласно справке к упомянутому интервью, 41-летний Евгений Дмитриев является многократным призером и чемпионом российских и международных соревнований по боевым искусствам, в том числе чемпионом Европы по карате WKC (2014 год), обладателем Кубка России по всестилевому карате и двукратным серебряным призером по карате XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных в Китае (оба турнира — 2019 год).

В Ставрополье Дмитриев достаточно известен именно благодаря своим спортивным достижениям. О его успехах сообщала и пресс-служба ГУ МВД по Ставрополью, и местные СМИ.

Более подробную информацию об этом "поклоннике" Путина узнать не удалось, поскольку все его аккаунты в соцсетях закрыты.

Что делал Путин в Ставропольском крае

Путин прибыл с визитом в Ставрополье 5 марта довольно неожиданно, как пишут росСМИ. Он осмотрел тепличный комплекс в поселке Солнечнодольск, познакомился с роботом, собирающим томаты, пообедал в столовой предприятия и пообещал работникам края учредить новый праздник — День томата. Инициативу поддержал и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, который был в числе сопровождающих российского президента.

После посещения теплиц Путин вышел на улицы поселка, где его встретила толпа людей и он даже приобнял пару бабушек и поздоровался с человеком из толпы.

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