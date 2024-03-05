Весенний блеф России: какую партию разыгрывает Путин и на что он надеется

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Кураж россиян и что с этим делать

Путин понимает: сейчас у него приоткрылось окно возможностей для решения его заветной цели, ради которой он начал полномасштабную войну — возможность попробовать сыграть в игру под названием "Россия — третий полюс мира" (кроме США и Китая).

Сразу скажу — ничего из этого не выйдет, но в Кремле все нынешние события трактуют, как гадалки определенные знаки, и уверены: еще одно усилие — и Россия снова возвращает величие.

Заявления Медведева об одном народе, унизительная для Пекина встреча спецпредставителя Китая с маловлиятельным заместителем Лаврова, в конце концов, бравада о том, что Россия плевать хотела на полтора десятка сбитых сушек — это все часть большого блефа, помноженного на кураж, который появился от того, что Украина потеряла большую часть поддержки своих западных союзников. И теперь уже точно можно сказать, что решение Конгресса по Украине отложено, как минимум, на конец марта – начало апреля.

Но давайте немножко глубже попробуем посмотреть на все эти процессы.

Последний месяц стал месяцем разговоров о переговорах. Я уже говорил неоднократно, что россияне с октября–ноября 2023 года проталкивают нарратив "Миролюбивая Россия хочет переговоров, злобная марионеточная Украина не хочет". Кроме того, Россия кругом показывает, что ее не устраивает никакая формула мира, кроме российской (ее не существует в целостном виде, но идеальный сценарий — признание (де-факто) захваченных территорий и частичное (просто официальное обещание) снятие санкций. Собственно, когда мы говорим о целях России на лето–осень — то они сводятся именно к этому. И именно этим целям подчинены все их внутренние и внешние действия). Российское ощущение куража держится прежде всего на отсутствии финансирования Украины Конгрессом США. Теперь, по оптимистическому для нас сценарию, можем чего-то ожидать не раньше конца марта–начала апреля. Но, кроме выделения средств, нужно и вооружение. А после выделения денег пройдет еще не меньше месяца до выделения и поставок оружия. Плюс F-16, которые позволят получить паритет в воздухе и усложнят россиянам возможности забрасывать наши позиции КАБами, появятся не раньше июня. Иными словами, россияне считают, что у них есть как минимум три–четыре месяца для того, чтобы максимально приблизиться к решению своих задач. Отдельно стоит отметить, что Россия позволила себе жесткий выпад против Пекина. Встреча со спецпредставителем Китая по Украине Ли Хуэем состоялась на самом низком уровне. С ним встретился всего лишь заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, который не может говорить ничего, кроме протокольных вещей. Причина такого неуважения — определенное охлаждение отношений с Поднебесной на фоне сложностей с расчетами, выкручиванием рук бизнесу и, что также важно, на фоне того, что Китай не сможет достойно ответить. Пекин переживает не лучшие экономические времена, а только благодаря дешевым энергоресурсам в 2023 году Россия "прокредитовала" китайцев не менее чем на 25 млрд долларов. Да, Китай — покупатель последней надежды для россиян, но и представить себе, что Китай на несколько месяцев решит остановить импорт российской нефти или древесины — нереально. Действительно, Китай может диктовать тактические условия, но стратегически Китай еще не готов к "показательным выступлениям". Более того, Москва прекрасно знает: для Пекина важно оставить Россию в пределах своих интересов, а для США самое важное — оторвать Москву от Пекина. И сейчас у России, как у невесты с двумя ухажерами, звездный час. Именно поэтому Кремль решил показать зубы. Цель этого демарша состоит из нескольких аспектов: во-первых, выровнять экономическую ситуацию по расчетам, во-вторых, склонить Пекин передавать технологии, а не только товары. И, самое главное, попытаться склонить Пекин к российской формуле мира. Пока мы не понимаем, как будут развиваться события. Но точно, началась игра. Китай точно займет выжидательную позицию, Россия будет шантажировать Запад скатыванием в сторону Поднебесной. Но мы должны понимать: желание-максимум для России — вернуться к диверсификации между Востоком и Западом. И игра здесь будет вестись, в том числе, на африканском поле, в Латинской Америке (пока мы не понимаем, чего (не)добился Патрушев в ходе своего латиноамериканского турне) и, конечно же, в Азии. Для Пекина нынешняя ситуация также важна, ведь все страны, которые получают щедрые кредиты от Китая, ищут альтернативу, в том плане, чтобы не стать заложником одного игрока. Россия не имеет ресурсов для того, чтобы заменить Китай, но вся ее внешняя политика последних лет — это политика мальчиша-плохиша, который может нагадить. И не надо недооценивать эту роль ("Вагнер", под руководством генерала Евкурова, восстановил все свои позиции в Африке, АЭС в Буркина Фасо портит игру Пекина и т.д). Конечно, все эти вещи не нужно преувеличивать, здесь я пишу об идеальных для Кремля сценариях и они претерпят значительные трансформации. Просто мы не должны иметь розовых очков относительно зависимости России от Китая. Что касается внутренней российской повестки дня, то здесь все в целом стабильно. Истории с захоронением Навального не должны никого вводить в заблуждение. Никаких беспорядков после выборов не будет. А сама идея оппозиции гнать всех на выборы в 12:00 лишь легализует императорские выборы. ВЦИОМ уже показывает будущий результат: явка под 80% (плюс почти 20% против обычных выборов и "за" Путина почти 90%). Оппозиция, нагоняя явку, лишь облегчает задачу власти. И сейчас главная задача, которую видит Кремль перед собой, — нейтрализация оппозиции, а инаугурация, которая должна превратиться в "саммит Антизапад" (опять — это идеальный сценарий). Наш идеальный сценарий — не допустить этого. Жизнь во все эти истории внесет серьезные коррективы. Этот пост я пишу для того, чтобы мы просто правильно оценивали события.

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