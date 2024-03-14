Три страны ЕС высказались против закупки боеприпасов Украине за счет активов РФ, — СМИ

Предполагается, что идея по замораживанию российских активов поступит ближе к саммиту руководства ЕС, который запланирован на следующую неделю.

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Некоторые страны-члены Европейского Союза не поддерживают план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по использованию прибыли, полученной от замороженных активов РФ, для приобретения оружия для Украины. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, такая ситуация наблюдается с учетом слухов относительно того, что предложение относительно замораживания активов будет представлено ближе к следующей неделе, когда должен состояться саммит лидеров Евросоюза.

Между тем один из европейских чиновников на условиях анонимности сообщил, что Люксембург, Венгрия и Мальта заявили о сомнениях относительно целесообразности использования прибыли от замороженных российских активов на приобретение боеприпасов для украинской армии. Они утверждают, что намерение фон дер Ляйен относительно использования денег для закупки дефицитного вооружения для Украины, привело к осложнению переговоров, поскольку в свое время стало известно о достижении согласия относительно того, что их нужно направить на восстановление.

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Стоит отметить, что актуальность вопроса о конфискации активов РФ в пользу Украины растет из-за отсутствия новой помощи от Соединенных Штатов. В целом с начала российского полномасштабного вторжения западные страны заморозили около 300 млрд долларов российских активов. Однако государства-члены "Большой семерки" уже более года ведут дебаты о возможности конфискации активов Центрального банка РФ, которые были заморожены за время войны России против Украины, без подрыва при этом доверия к мировой финансовой системе.

Напомним, что 12 марта стало известно, когда в Украину поступит первый транш замороженных активов РФ.