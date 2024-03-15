В Раде объяснили, почему Зеленский останется легитимным президентом после 20 мая

Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что в Конституции есть статья 108, в которой сказано, что президент Украины продолжает выполнять обязательства до того момента, пока в полномочия не вступит следующий глава государства.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский легитимно останется у власти в мае 2024 года, хотя срок его президентства истекает. Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук "Суспільному".

По его словам, утверждение о том, что легитимность президентства Зеленского исчезает в мае этого года, является российским нарративом.

"Конституция содержит статью 108, где четко предусмотрено, что президент Украины выполняет обязательства до того момента, пока не вступит в полномочия следующий президент. Это принцип непрерывности власти", – заявил Стефанчук.

Отметим, что в мае 2024 года истекает 5-летний срок полномочий президента Зеленского, но во время военного положения выборы не проводятся.

Напомним, в том же интервью Стефанчук заявил, что на одного защитника должно быть восемь гражданских, обеспечивающих экономику. По словам спикера парламента, важно выяснить, "целесообразен ли этот механизм" бронирования для граждан, зарабатывающих от 35 тысяч.

Также отметим, что еще в январе 2024 года Зеленский назвал условие для проведения выборов президента Украины. Он сказал, что отложение голосования произошло автоматически, из-за военного положения.