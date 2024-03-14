На одного защитника должно быть восемь гражданских, обеспечивающих экономику, — Стефанчук (видео)

По словам спикера парламента, важно выяснить, "целесообразен ли этот механизм" бронирования для граждан, зарабатывающих от 35 тысяч.

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Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что содержание одного воина на передовой должны обеспечивать восемь гражданских лиц. Говоря о брони от мобилизации спикер парламента вновь привел аналогию со средневековой Англией. Об этом сообщает "Суспільне".

На вопрос о справедливости возможного бронирования от призыва лиц с зарплатой от 35 000 грн или в зависимости от личного вклада граждан в экономику страны Стефанчук пустился в исторический экскурс. Напомнил, что в первой половине прошлого тысячелетия в Англии действовал так называемый "налог на трусость": люди платили, чтобы не идти в рыцари. Аналог налога, по словам спикера ВР, был и в других странах, но все же это нигде не принесло свои плоды.

"Я не знаю страны, где это действительно сработало, — сказал он. — Но, с другой стороны, я понимаю, что на одного воина, защищающего страну, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономическое содержание этого воина".

Стефанчук упомянул о важности экономики и необходимости поиска мер и средств, которые бы повышали благосостояние Украины.

Руслан Стефанчук — о бронировании (с 23:20)

По его словам, хотя уже идет третий год войны, страна демонстрирует "неплохие показатели в экономике". Вместе с тем он подчеркнул, что каждый успех — это итог "сложной работы и правительства Украины, и всех, кто занимается экономической сферой".

Относительно планов возможного бронирования для граждан, зарабатывающих от 35 тысяч, Стефанчук сказал, что важно выяснить, "целесообразен ли этот механизм".

Напомним, что председатель СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что в основе закона о мобилизации должен быть заложен принцип справедливости: те, кто сейчас на фронте, нуждаются в отдыхе.

Также сообщалось, что в Раде рассказали, запретят ли уклонистам управлять автомобилями.