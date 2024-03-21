Верховная Рада распустила Запорожскую облраду, полномочия перейдут Ивану Федорову (фото)

Ликвидацию Запорожской облрады, как сообщила народный депутат Ирина Геращенко, поддержали большинство нардепов. Местные депутаты не могли собраться на сессию более 2 лет.

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В Верховной Раде приняли постановление, которое запустило роспуск Запорожского облрады. Его функции теперь перейдут руководителю ОГА Ивану Федорову. Подробности в Facebook сообщила 21 марта народный депутат Ирина Геращенко.

Решение приняли 236 народных избранников. Ликвидацию Запорожской облрады поддержали представители "Слуги народа", "Батьківщини" и ОПЗЖ.

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"Проблема в Запорожье действительно существует, областной совет не может собраться уже 2 года", — рассказала Геращенко.

Представительница "Европейской Солидарности" отметила, что надо прекратить полномочия коллаборационистов и коррупционеров в Запорожской облрады. Перезагрузить работу структуры, по ее словам, стоит благодаря новым добропорядочным депутатам.

Назначение Федорова главой Запорожской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова новым главой Запорожской ОГА. Чиновник, который с декабря 2020 года возглавлял один из крупнейших городов Запорожской области, заявил, что его цель на новой должности остается неизменной — объединить усилия и приблизить победу Украины. Прежде всего он планирует работать над обороноспособностью Запорожской области.

Напомним, 8 января Иван Федоров рассказывал о гуманитарной катастрофе и последовательных убийствах украинцев в Запорожской области. На временно захваченных территориях не хватает лекарств. Часть из них отпускают только по рецептам, для получения которых необходим российский паспорт.