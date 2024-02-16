Готовят детей для Минобороны РФ: в ОВА рассказали об "экспериментах" россиян на Запорожье

Глава областной военной администрации Иван Федоров отметил, что школы на ВОТ уже давно превратились в "центры пропаганды и подготовки к войне". Неделю подростки начинают с подъема флага РФ, кроме того, их учат управлять БПЛА.

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Россияне во временно оккупированной части Запорожской области устраивают "эксперименты" на детях. Их используют в милитаристских и пропагандистских целях. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Россияне устраивают эксперименты на детях: заявили о создании на ВОТ Запорожской области "инновационно-образовательной территории", — говорится в сообщении.

Милитаризм на ТОТ

По информации главы Запорожской ОВА, враг создает милитарные лагеря на побережье Азовского моря, где детей будут учить военным дисциплинам и управлению беспилотниками.

"Молодежные организации все либо милитарные, как "Юнармия", где готовят детей для Минобороны РФ, либо политические, как "Рух первых", который выращивает партийных функционеров", — отметил он.

Центры пропаганды для детей

По словам Федорова, школы на временно оккупированных территориях уже давно превратились в "центры пропаганды и подготовки к войне". Он добавляет, что неделю дети начинают с подъема флага РФ.

Как рассказывает глава ОВА, россияне сами подчеркивают, что именно на ВОТ есть потребность в "новом уровне образования", то есть в уничтожении идентичности юных украинцев, и этот опыт планируют использовать по всем оккупированным территориям.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что в Запорожской области появилась еще одна, уже четвертая, защитная линия российских оккупантов на направлениях Токмак – Мелитополь и Токмак – Бердянск.