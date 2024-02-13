РФ строит четвертую линию обороны и обустраивает "кордон" из железнодорожных вагонов на ВОТ, — ОВА (видео)

Как отметил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, противник "окапывается" в течение полутора лет. ВС РФ строят сверхмощные оборонительные сооружения и четкие укрепрайоны между Мелитополем, Крымом, Бердянском и Мариуполем.

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В Запорожской области появилась еще одна, уже четвертая, защитная линия российских оккупантов на направлениях Токмак — Мелитополь и Токмак — Бердянск. Об этом сообщает глава областной военной администрации Иван Федоров в эфире "Мы-Украина".

"Как мы хорошо знаем, что враг сейчас строит новые оборонительные сооружения на территории временно оккупированной. Между Токмаком и Мелитополем, между Токмаком и Бердянском. Мы это хорошо знаем, наши спецслужбы это хорошо знают, а враг не должен знать, где мы и что строим", — говорит Федоров.

Как отметил глава ОВА, противник "окапывается" в течение полутора лет. Он добавил, что пока невозможно посчитать точное количество линий обороны россиян, потому что вместе с тремя линиями сооружений враг построил еще и кольцевую оборонительную некоторых городов.

"Мы с вами говорим полгода, а враг, к сожалению, строит последние полтора года. И раньше мы с вами начинали этот разговор о том, что враг построил три оборонительные линии сооружения, а сегодня невозможно посчитать четкое количество, потому что с тремя линиями сооружений враг построил еще и кольцевую оборонительную некоторых городов. Например, Токмака, Молочанска, Мелитополя, Бердянска", — подчеркнул спикер.

Также, по словам Федорова, российские оккупанты продолжают строить четкие укрепрайоны между временно оккупированными Мелитополем и Крымом, Бердянском и Мариуполем.

"Поэтому сегодня, к сожалению, враг строит сверхмощные оборонительные сооружения. Хорошо, что наши военные об этом все знают, но, конечно, крайне плохо, что враг имеет на это время и возможность", — добавляет глава ОВА.

Федоров отметил, что сейчас стоит максимально помогать Силам обороны, чтобы они "выбросили россиян с нашей земли как можно быстрее".

"Поэтому и есть сегодня приоритет в части помощи военным, чтобы у врага было как можно меньше времени для подготовки, а у наших военных было как можно больше способности для достижения такого желаемого результата", — говорит Федоров.

Кроме того, по его словам, в Донецкой области враг обустроил "границу" из более 2 тысяч железнодорожных вагонов, длиной 30 километров. Товарные вагоны, собранные со всей ВОТ, расположены на рельсах от железнодорожного вокзала в Еленовке до Волновахи.

Ранее сообщалось, что РФ перебросила на оккупированные территории 35 тысяч бойцов Росгвардии. Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, россияне используют для своей пропаганды на захваченных территориях украинских пенсионеров, привлекая их к так называемым ветеранским профсоюзам.