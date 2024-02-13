Деньги на "зубы дракона" для обороны Запорожья: в ОВА прокомментировали ситуацию

По словам Ивана Федорова, тендер действительно был отменен, но по другой причине. Все закупки для повышения обороноспособности производятся в плановом порядке.

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В понедельник 12 февраля в СМИ начала появляться информация о том, что кабинет министром не выделил деньги на закупку "зубов дракона", а потому тендер от Администрации Запорожской области был отменен. Ситуацию прокомментировал глава запорожской ОВА Иван Федоров у себя в Telegram.

Он сообщил, что тендер действительно был отменен, но по другой причине, однако по какой именно — рассказывать не стал.

"Действительно, этот тендер был отменен. Были другие уважительные причины, которые, учитывая коварство врага, озвучить не можем", — написал Федоров.

По его словам, все закупки для повышения обороноспособности Запорожского края производятся в плановом порядке.

"Благодаря поддержке Президента Украины и Правительства, наша область первой получила все необходимые финансовые ресурсы. Проблем с финансированием нет. Спасибо каждому защитнику, каждой защитнице, кто защищает нашу землю и приближает нашу Победу!" — сообщил глава Запорожской ОВА.

Иван Федоров о закупке пирамид для Запорожья Фото: Скриншот

Тендер на закупку "зубов дракона" для Запорожской области: что известно о ситуации

Напомним, что 12 февраля СМИ сообщили, что администрация Запорожской области приняла решение отменить проведение открытых торгов на закупку товаров оборонного назначения в рамках управления капитального строительства из-за отсутствия финансирования. В начале января 2024 года заказчик объявил тендер на приблизительную сумму 88,5 млн гривен. Планировалась закупка 45 тысяч штук заградительных бетонных пирамид.

15 января местные власти организовали аукцион, на который явились три участника. Запорожское предприятие "Алд Инжиниринг и Строительство" предложило наилучшую цену — 70,2 миллиона гривен. Однако заказчик объявил о снятии тендера из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета.

Напомним, что в январе стали известны детали тендера на установку стеклянных павильонов в качестве остановок общественного транспорта. На изготовление и установку планируют потратить около 8 млн грн.