"Сдал Мелитополь": новый глава Запорожской ОВА Федоров ответил на критику (видео)

По словам Ивана Федорова, он остается в должности мэра, однако его обязанности будет выполнять первый заместитель Ирина Рудакова. Он отметил, что местные власти оставили город из-за сложностей и неожиданностей, к которым никто не был готов.

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Новый глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) и мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров ответил на обвинения в "сдаче" Мелитополя и объяснил, будет ли он сниматься с должности городского головы в связи с новым назначением.

Так, в ходе пресс-конференции журналисты заявили, что в соцсетях его часто обвиняют в якобы "сдаче Мелитополя". Чиновник ответил на эти обвинения, объяснив, все сложностями и неожиданностями, с которыми столкнулись местные власти во время оккупации города в феврале 2022 года.

"Если бы сегодня вернуться в 24 февраля и ответить на вопрос, сделали ли бы мы с командой иначе, чем сделали тогда, у меня абсолютно точный ответ — да. Потому что на тот момент мы не ожидали, что врагу понадобится всего 8 часов, чтобы добраться от Крыма до Мелитополя. Никто не рассчитывал, что у нас возникнут сложности с подрывом мостов в Чонгаре и в Мелитополь еще с тремя мостами. Никто не рассчитывал, что в 16 часов последний военный покинет город Мелитополь, а силовые структуры еще раньше. На тот момент мы были не опытные. Но несмотря на это мы с командой не покинули город и остались с жителями ровно настолько насколько могли", — заявил Федоров.

Федоров также подчеркнул, что в настоящее время весь руководящий состав, как военный, так и государственный, более подготовлен к экстренным ситуациям, и ведет работы по укреплению обороноспособности. Он выразил стремление к освобождению оккупированных территорий Запорожской области, в том числе Мелитополя, и вернуться в свой родной город.

"Я уверен, что основная задача Верховного главнокомандующего, руководства наших военных, это не то, что не сдать Запорожье. Об этом даже речь не идет. А это сделать все возможное, чтобы мы освободили нашу временно оккупированную территорию. А найти более мотивированного человека, который хочет освободить временно оккупированную территорию, я думаю, будет достаточно сложно", — заявил Федоров.

Кто теперь будет мэром Мелитополя

Несмотря на назначение Федорова на должность главы Запорожской ОВА, он остается мэром Мелитополя. Он пояснил, что сейчас находится в отпуске, а обязанности мэра лишь исполняет первый заместитель городского головы Ирина Рудакова, поэтому его отсутствие не повлияет на функционирование мэрии.

Напомним, 4 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова новым председателем Запорожской ОВА.

Напомним также, что 11 марта 2022 года российские войска похитили Федорова возле здания мелитопольского кризисного центра. Впоследствии он рассказывал, что в течение шести дней его держали в следственном изоляторе и допрашивали — пытались выяснить обстановку в городе, требовали прекратить протесты в городе тех, кто не хотел жить в РФ, передать свои полномочия другому человеку. 16 марта 2022 года Федорова обменяли на девятерых российских солдат.