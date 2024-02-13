РФ будує четверту лінію оборони й облаштовує "кордон" із залізничних вагонів на ТОТ, — ОВА (відео)

Як зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, противник "окопується" впродовж півтора року. ЗС РФ будують надпотужні оборонні споруди та чіткі укріпрайони між Мелітополем, Кримом, Бердянськом та Маріуполем.

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У Запорізькій області зʼявилася ще одна, вже четверта, захисна лінія російських окупантів на напрямках Токмак – Мелітополь і Токмак – Бердянськ. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі "Ми-Україна".

"Як ми добре знаємо, що ворог наразі будує нові оборонні споруди на території тимчасово окупованій. Між Токмаком та Мелітополем, між Токмаком та Бердянськом. Ми це добре знаємо, наші спецслужби це добре знають, а ворог не повинен знати, де ми і що будуємо", — каже Федоров.

Як зазначив голова ОВА, противник "окопується" впродовж півтора року. Він додав, що наразі неможливо порахувати точну кількість ліній оборони росіян, тому що разом із трьома лініями споруд ворог побудував ще й кільцеву оборонну деяких міст.

"Ми з вами говоримо пів року, а ворог, на жаль, будує останні півтора роки. І раніше ми з вами починали цю розмову про те, що ворог побудував три оборонні лінії споруди, а сьогодні неможливо порахувати чітку кількість, тому що з трьома лініями споруд ворог побудував ще й кільцеву оборонну деяких міст. Наприклад, Токмака, Молочанська, Мелітополя, Бердянська", — наголосив спікер.

Також, за словам Федорова, російські окупанти продовжують будувати чіткі укріпрайони між тимчасово окупованими Мелітополем та Кримом, Бердянськом та Маріуполем.

"Тож сьогодні, на жаль, ворог будує надпотужні оборонні споруди. Добре, що наші військові про це все знають, але, звичайно, вкрай погано, що ворог має на це час та можливість", — додає очільник ОВА.

Федоров наголосив, що наразі варто максимально допомогати Силам оборони, аби вони "викинули росіян з нашої землі якнайшвидше".

"Тому і є сьогодні пріоритет в частині допомоги військовим, щоб у ворога було якомога менше часу для підготовки, а у наших військових було якомога більше спроможності для досягнення такого бажаного результату", — каже Федоров.

Окрім того, за його словами, на Донеччині ворог облаштував "кордон" з понад 2 тисяч залізничних вагонів, довжиною 30 кілометрів. Товарні вагони, зібрані з усієї ТОТ, розташовані на рейках від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи.

Раніше повідомлялося, що РФ перекинула на окуповані території 35 тисяч бійців Росгвардії. Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, росіяни використовують для своєї пропаганди на захоплених територіях українських пенсіонерів, залучаючи їх до так званих ветеранських профспілок.