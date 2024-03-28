"Откровенность и недипломатичность нужны": в ОП объяснили отставку Данилова (видео)

Увольнение секретаря СНБО было необходимым шагом, который требуют определенные этапы войны, рассказал Михаил Подоляк. Отставка Данилова не связана с его прямолинейностью и недипломатичностью некоторых заявлений.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "классической ротацией". Об этом он сказал в интервью изданию LIGA.net в четверг, 28 марта.

"Это обычные кадровые ротации. Президент говорит об этом достаточно много... что он будет усиливать команду, менять команду. Потому что мы все-таки находимся на соответствующих этапах войны и каждый этап требует динамизации процессов", — пояснил Подоляк.

По его словам, решение принималось "безотносительно к господину Данилову".

"Люди устают с точки зрения того, что мы в постоянном рутинном процессе войны. Он (процесс — ред.) требует определенной психологической готовности дальше работать в жестком ритме, предлагать какие-то там соответствующие инициативы и так далее. Еще раз — это безотносительно к господину Данилову", — подчеркнул советник руководителя ОП.

На вопрос, не стали ли причиной отставки Данилова его прямолинейность, откровенность и недипломатичность в некоторых его заявлениях, Подоляк заверил, что нет.

"Иногда откровенность и недипломатичность нужны. В том числе и на государственных должностях, потому что это позволяет эффективно сформировать какую-то интересную мысль, которая может быть ретранслирована в тех или иных интересах. Я не вижу никакой связи с тем, что он прямолинеен в некоторых своих высказываниях", — добавил Подоляк.

Подоляк об отставке Данилова 00:56

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Политолог Владимир Фесенко назвал увольнение Данилова "абсолютно закономерным, логичным и правильным решением". По его словам, претензии к работе уже бывшего секретаря СНБО накапливались давно. Фесенко предполагает, что последней каплей стали нецензурные слова Данилова в адрес китайского спецпредставителя по вопросам Евразии