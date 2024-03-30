Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Политика Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Одна из крупнейших атак: в Белом доме высказались об обстреле энергосети Украины

Энергетика, энргетическая инфраструктура, обсрел, инженер, США, война в Украине, фото
Фото: ГСЧС | В США отреагировали на удар РФ по энергетическим объектам Украины (фото иллюстративное)

По словам представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон, США должны передать Киеву больше систем ПВО, чтобы помочь защититься от атак ВС РФ.

Related video

В Белом доме осудили массированный российский обстрел Украины 29 марта, в ходе которого были повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте администрации.

В заявлении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон указано, что ВС РФ осуществили одну из крупнейших воздушных атак на энергосистему Украины с начала полномасштабной войны.

Важно
Масштабные отключения электроэнергии — в июле. Каковы последствия атак россиян на энергетику Украины

Уотсон подчеркнула, что из-за российского удара в первый месяц весны, когда на улице еще холодно, многие украинцы лишились тепла, воды и электричества.

"Эта бомбардировка — часть серии российских атак на важнейшую инфраструктуру Украины — является ужасным напоминанием о попытках Владимира Путина сломить дух украинского народа и погрузить его во тьму", — говорится в заявлении.

По словам Уотсон, чтобы помочь Украине защититься от атак ВС РФ, необходимо, чтобы Палата представителей США приняла двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, в рамках которого Киев мог бы получить больше систем ПВО.

"Потребности Украины срочны, и мы не можем позволить себе дальнейших задержек", — заявила Уотсон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при постоянных атаках ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины у Киева нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар по российской территории.

В свою очередь военный аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что наносить превентивные удары по энергетической инфраструктуре противника заложено в военной доктрине Российской Федерации.