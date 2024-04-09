Зеленский заявил, что без помощи США Украина проиграет войну (видео)

По словам украинского президента, поражение Киева повлечет за собой нападение России на другие государства. Кроме того, Зеленский считает, что Кремль вскоре еще больше будет угрожать ядерным оружием.

Related video

Если Конгресс Соединенных Штатов Америки не утвердит решение о предоставлении помощи Киеву, Украина проиграет войну с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN.

Важно

"Это желанная цель": Зеленский рассказал, смогут ли ВСУ защитить Харьков в случае наступления РФ

"Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну. Мы должны найти общественный формат для этого. Если Украина проигрывает войну, другие государства будут атакованы", — заявил Зеленский.

Зеленский также считает, что Россия вскоре будет все настойчивее втягивать в эти дебаты ядерное оружие, отмечает CNN.

Зеленский признал дефицит боеприпасов и ракет ПВО

6 апреля президент Зеленский заявил, что в Украине не хватает снарядов для контрнаступления, однако есть для защиты государства. Президент отметил, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украине нужно к тем системам, которые уже есть, еще 25 систем Patriot по 6-8 установок в каждой.

Напомним, 6 апреля издание FT писало, что несмотря на тяжелое положение дел, украинский президент не может позволить себе сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, ведь в Кремле хотят только капитуляции Украины, но украинцы категорически против сдачи территорий.