США и Россия готовятся к "противостоянию" из-за ядерного оружия в космосе, — Reuters

По словам журналистов, потенциал РФ представляет собой ядерную бомбу космического базирования, электромагнитное излучение которой в случае взрыва выведет из строя обширные сети спутников.

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США и Россия готовятся к противостоянию в ООН из-за использования ядерного оружия в космосе. Так, Штаты инициировали голосование в Совбезе за проект резолюции, который призывает предотвратить гонку вооружений в космическом пространстве, о чем пишет Reuters.

По словам журналистов, ожидается, что Россия заблокирует проект резолюции. При этом Вашингтон уже обвинил Москву в разработке противоспутникового ядерного оружия, которое должно быть выведено в космос. Правда, в РФ отвергли эти обвинения.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд и посол Японии в ООН Ямазаки Казуюки заявили, что они ведут переговоры с членами Совета Безопасности по проекту резолюции в течение шести недель. Документ предусматривает, что государства должны соблюдать Договор по космосу и активно способствовать достижению мирного использования космического пространства.

При этом, как сказано в материале, Договор по космосу 1967 года запрещает подписавшим его странам, включая Россию и США, размещать "на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения".

В материале говорится, что Россия и Китая хотят вынести на голосование свою поправку, которая запретит любое оружие в космическом пространстве и использование силы против космических объектов. Правда, эту поправку, как сообщается, не примут.

В американской разведке предполагают, что потенциал РФ представляет собой ядерную бомбу космического базирования, электромагнитное излучение которой в случае взрыва выведет из строя обширные сети спутников.

Напомним, президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие. Политик объяснил, что РФ усиливает милитаризацию района Калининграда и перебрасывает оружие в Беларусь. По его словам, обмен ядерным оружием обсуждается с США уже "некоторое время".