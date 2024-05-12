Сергей Шойгу уходит с поста министра обороны России: кого назначил Путин

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности верного ставленника. Взамен Кремль назначил министром обороны чиновника, который вообще не служил в армии.

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Президент России Владимир Путин назначил нового министра обороны, им стал бывший первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. Об этом стало известно из ряда указов президента РФ.

Валерий Герасимов остается главой Генштаба, изменений пока не предусматривается. Шойгу не уходит из высших органов власти, президентским указом он назначен главой Совета безопасности России. На этом посту он займет место освобожденного от должности Николая Патрушева.

В должности секретаря Совбеза Шойгу будет одновременно заместителем Путина в Военно-промышленной комиссии России.

Нужны инновации. Как в Кремле объяснили назначение Белоусова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил назначение на пост главы Минобороны гражданского чиновника необходимостью внедрения инноваций. Важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике момента, отметил он.

"Это назначение не изменяет системы координат. Военная составляющая будет прерогативой главы Генштаба, тут изменений не предусматривается", — говорят в Кремле.

Чем известен Андрей Белоусов?

Белоусов с 2012 по 2013 годы был на должности министра экономического развития. После этого с 2013 по 2020 годы находился на посту помощника президента, а 21 января 2020 года был назначен первым вице-премьером.

Белоусов занимал должность министра экономического развития РФ Фото: ТАСС

Решение предложить Белоусова на пост министра обороны принято верховным главнокомандующим, поэтому оно "продуманное, выверенное и точное", заявил в беседе с агентством ТАСС депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов.

Напомним, Путин 2 мая встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Многие эксперты тогда говорили, что это будет новый министр обороны России.

Военная разведка Великобритании отмечала, что Шойгу могут уволить из-за коррупции, которая стала одной из главных проблем российской армии.