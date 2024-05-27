Не дальше Варшавы: Польша ограничила передвижение российских дипломатов по стране

Теперь дипломаты РФ смогут перемещаться только в пределах Мазовецкого воеводства. Но посла ограничения не коснутся.

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Российских дипломатов ограничили в передвижениях по Польше. Теперь они не смогут покинуть пределы Мазовецкого воеводства – центрального региона страны, где и находится столица Варшава. Об этом заявил глава польского МИДа Радослав Сикорский на пресс-конференции в Брюсселе после встречи министров иностранных дел стран ЕС. Об этом пишет Onet.

Свое решение Сикорский объяснил участием России в "гибридной войне" против Евросоюза и Польши.

"Российское посольство скоро получит ноту по этому поводу. Ограничения коснутся как самого посольства, так и сотрудников консульства РФ в Польше", — сказал министр иностранных дел, отметив, что посла это решение не коснется. Сейчас послом РФ в Польше является Сергей Андреев.

По словам Сикорского, российские дипломаты смогут перемещаться только в пределах Мазовецкого воеводства (центральный регион со столицей в Варшаве), а сотрудники российских консульских учреждений — только по воеводствам, к которым они привязаны.

Радослав Сикорский, глава МИД Польши Фото: Фото: Gettyimages

Сикорский выразил надежду, что другие страны последуют примеру Польши.

"В других странах уже есть такие правила, и мы надеемся, что и другие последуют нашему примеру", — подчеркнул министр.

Сикорский отметил, что у властей Польши "есть доказательства причастности российского государства к санкционированию диверсий, в том числе и в нашей стране".

"Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный сигнал предупреждения. Я думаю, что эта кампания проводится по всему Евросоюзу. Мы арестовали человека, который едва не совершил диверсионную атаку, и у нас есть дополнительные подозреваемые", — сказал Радослав Сикорский, отвечая на вопрос о деталях гибридной войны, которую ведет Россия.

О российских атаках глава МИД рассказал несколько дней, сообщив, что несколько месяцев назад благодаря спецслужбам удалось предотвратить диверсионную атаку в Польше, которую готовил гражданин Украины, проживающий в Германии, которого россияне отправили в Польшу. "Пожалуйста, подумайте, насколько коварно это было спланировано", — сказал Сикорский, сказав, что таких атак становится все больше, в том числе и на внешней границе Шенгенской зоны ЕС, которая является границей Польши.

"В настоящее время от 300 до 400 человек намеренно привозят из Африки, из Азии по российским визам в Беларусь, чтобы вытолкнуть их через границу ЕС, чтобы вызвать политические перемены, потому что это заставляет нас реагировать, заставляет Германию реагировать" — добавил он.

МИД России пока не комментировал решение властей Польши.

Напомним, ранее в РФ пригрозили Польше ядерным ударом. Угроза прозвучала в ответ на заявления партнеров Украины относительно снятия запрета ВСУ бить западным оружием по российской территории.