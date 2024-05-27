Не далі Варшави: Польща обмежила пересування російських дипломатів по країні

Тепер дипломати РФ зможуть переміщатися тільки в межах Мазовецького воєводства. Але посла обмеження не торкнуться.

Related video

Російських дипломатів обмежили в пересуваннях Польщею. Тепер вони не зможуть покинути межі Мазовецького воєводства — центрального регіону країни, де й розташована столиця Варшава. Про це заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Про це пише Onet.

Своє рішення Сікорський пояснив участю Росії в "гібридній війні" проти Євросоюзу і Польщі.

"Російське посольство скоро отримає ноту з цього приводу. Обмеження торкнуться як самого посольства, так і співробітників консульства РФ у Польщі", — сказав міністр закордонних справ, зазначивши, що посла це рішення не торкнеться. Зараз послом РФ у Польщі є Сергій Андрєєв.

За словами Сікорського, російські дипломати зможуть переміщатися тільки в межах Мазовецького воєводства (центральний регіон зі столицею у Варшаві), а співробітники російських консульських установ — тільки у воєводствах, до яких вони прив'язані.

Радослав Сікорський, глава МЗС Польщі Фото: Фото: Gettyimages

Сікорський висловив сподівання, що інші країни наслідуватимуть приклад Польщі.

"В інших країнах уже є такі правила, і ми сподіваємося, що й інші наслідуватимуть наш приклад", — наголосив міністр.

Сікорський зазначив, що у влади Польщі "є докази причетності російської держави до санкціонування диверсій, зокрема і в нашій країні".

"Ми сподіваємося, що Російська Федерація сприйме це як дуже серйозний сигнал попередження. Я думаю, що ця кампанія проводиться по всьому Євросоюзу. Ми заарештували людину, яка ледь не здійснила диверсійну атаку, і в нас є додаткові підозрювані", — сказав Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання про деталі гібридної війни, яку веде Росія.

Про російські атаки очільник МЗС розповів кілька днів тому, повідомивши, що кілька місяців тому завдяки спецслужбам вдалося запобігти диверсійній атаці в Польщі, яку готував громадянин України, що мешкає в Німеччині, якого росіяни відправили до Польщі. "Будь ласка, подумайте, наскільки підступно це було сплановано", — сказав Сікорський, сказавши, що таких атак стає дедалі більше, зокрема й на зовнішньому кордоні Шенгенської зони ЄС, який є кордоном Польщі.

"Наразі від 300 до 400 осіб навмисно привозять з Африки, з Азії за російськими візами до Білорусі, щоб виштовхнути їх через кордон ЄС, щоб викликати політичні зміни, тому що це змушує нас реагувати, змушує Німеччину реагувати", — додав він.

МЗС Росії поки не коментувало рішення влади Польщі.

Нагадаємо, раніше в РФ пригрозили Польщі ядерним ударом. Погроза прозвучала у відповідь на заяви партнерів України щодо зняття заборони ЗСУ бити західною зброєю по російській території.