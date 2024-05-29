"Усилить давление": Украина отреагировала на запуск спутника Северной Кореей

В МИД Украины заявили, что действия Северной Кореи влекут за собой существенное ухудшение ситуации в области безопасности. Также в ведомстве напомнили, что Пхеньян предоставляет военную помощь РФ.

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Украина отреагировала на попытку КНДР запустить спутник-разведчик. Так, на сайте МИД опубликовали сообщение, в котором выразили обеспокоенность действиями Пхеньяна.

"Украина глубоко обеспокоена очередной попыткой Корейской Народной Демократической Республики осуществить запуск ракеты-носителя со спутником-разведчиком на борту", — сказано в сообщении.

В МИД заявили, что решительно осуждают неоднократные нарушения Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Также там напомнили, что КНДР предоставляла России военную помощь для войны против Украины.

"Такие действия, как и предоставление северокорейским режимом военной помощи России в войне против Украины, влекут за собой существенное ухудшение ситуации в области безопасности и в мире", — отметили в ведомстве.

В МИД заявили, что Украина призвала усилить давление со стороны международного сообщества на Северную Корею, чтобы обеспечить соблюдения международного права и обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове.

Напомним, 28 мая стало известно, что в Северной Корее с треском провалился запуск спутника. По предварительной оценке экспертов, "авария", похоже, связана со сбоем в работе двигателя. Южнокорейские военные заявили, что зафиксировали падение ракеты в акватории КНДР.

Позже в КНДР заявили, что ее ракета взорвалась из-за нового топлива. Хотя государственные СМИ не назвали тип ракеты и не опубликовали фотографии, аналитики заявили, что она, скорее всего, отличается от ракеты "Чоллима-1", использованной при успешном запуске спутника в ноябре 2023 года.