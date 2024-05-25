Россия и КНДР могут готовить масштабную военную провокацию перед выборами в США, — СМИ

По словам журналистов, Путин, как ожидается, посетит Северную Корею для встречи с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, чтобы закрепить новое соглашение о расширении поставок военных технологий в Пхеньян.

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Северная Корея может прибегнуть к самой масштабной военной провокации в Азии к началу выборов президента США. Об этом пишет издание NBC News.

Как рассказал неназванный представитель американской разведки, в США не сомневаются в том, что КНДР в 2024 году будет вести себя провокационно. Правда, пока неясно, насколько сильно Пхеньян готов эскалировать ситуацию.

Издание пишет, что глава Кремля Владимир Путин, как ожидается, посетит Северную Корею для встречи с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, чтобы закрепить новое соглашение о расширении поставок военных технологий в Пхеньян.

В американской разведке уверены, что Россия предоставляет КНДР технологии для строительства атомных подводных лодок, а также для создания баллистических ракет в обмен на боеприпасы для войны с Украиной.

В материале говорится, что в США не знают, какие именно технологии Россия передала Северной Корее.

"Высококачественная техническая помощь России предоставляется в формах, которые действительно очень трудно контролировать", — сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Сообщается, что в Штатах считают, что Китай может быть против провокации КНДР, так как в Пекине не хотят нестабильности в регионе. Возможно, Путин поощряет Ким Чен Ына к провокации, однако окончательное решение еще не принято.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын делает пусковые установки РСЗО на автомобильном заводе. По словам аналитиков, автозавод, который прежде был символом сотрудничества двух Корей, перепрофилировали, чтобы повысить военный потенциал КНДР в производстве установок РСЗО — важного элемента военного арсенала страны.