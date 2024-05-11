Для испытаний против Украины: КНДР может передать РФ новые версии 240-мм РСЗО (фото)

По данным журналистов, глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил предварительные испытания нового вооружения и заявил про его эффективность. Теперь существует риск, что сотрудничество Пхеньяна и Москвы лишь усугубится.

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Северная Корея заявила, что в этом году у ее армии появится на вооружении новая 240-мм реактивная система залпового огня (РСЗО). Существует вероятность, что ее могут в будущем передать России для использования против Украины, о чем говорится в материале южнокорейского агентства Yonhap.

Северокорейские государственные СМИ накануне заявляли, что лидер страны Ким Чен Ын недавно лично наблюдал за тем, как проходят испытания управляемыми снарядами для обновленной версии 240-мм РЗСВ. Она нацелена на большую территорию Сеула, как принято считать.

В материале также добавляют, что по версии наблюдателей, Пхеньян может ускорить разработку реактивных снарядов, чтобы предоставить их Москве. Та в свою очередь в теории начнет их применять на поле боя в Украине. То есть, испытания в условиях реальной войны.

КНДР может передать России новые РСЗО Фото: Yonhap

"Обновленная реактивная система залпового огня с высокой мобильностью и концентрацией огня имеет автоматическую комбинированную систему управления огнем и будет развернута в подразделениях Корейской народной армии как замена оборудования с 2024 по 2026 год", — говорится в сообщении пропагандистских медиа.

В Северной Корее уже успели заявить, что восемь снарядов, которые были выпущены из вооружения, якобы попали в "точечные" цели" и показали "разрушительную силу".

Ким Чен Ын после этого призвал увеличить производство боеприпасов и артиллерийского вооружения до самого высокого уровня.

"Вскоре произойдут значительные изменения в повышении боеспособности артиллерии нашей армии", — заявлял глава КНДР.

Напомним, 8 мая сообщалось, что в ракетах КНДР, которые убили уже более 20 украинцев, обнаружили компоненты из США и Европы. Среди обломков ракеты были найдены высокотехнологичные компоненты преимущественно американского, тайваньского, японского производства и производства других стран "свободного мира".