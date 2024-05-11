Для випробувань проти України: КНДР може передати РФ нові версії 240-мм РСЗВ (фото)

За даними журналістів, глава Північної Кореї Кім Чен Ин особисто відвідав попередні випробування нового озброєння та заявив про його ефективність. Тепер існує ризик, що співпраця Пхеньяна та Москви лише посилиться.

Related video

Північна Корея заявила, що цього року в її армії з'явиться на озброєнні нова 240-мм реактивна система залпового вогню (РСЗВ). Існує ймовірність, що її можуть у майбутньому передати Росії для використання проти України, про що йдеться в матеріалі південнокорейського агентства Yonhap.

Північнокорейські державні ЗМІ напередодні заявляли, що лідер країни Кім Чен Ин нещодавно особисто спостерігав за тим, як проходять випробування керованими снарядами для оновленої версії 240-мм РЗСВ. Вона націлена на більшу територію Сеула, як прийнято вважати.

У матеріалі також додають, що, за версією спостерігачів, Пхеньян може прискорити розробку реактивних снарядів, аби надати їх Москві. Та, зі свого боку, в теорії почне їх застосовувати на полі бою в Україні. Тобто випробування в умовах реальної війни.

КНДР може передати Росії нові РСЗВ Фото: Yonhap

"Оновлена реактивна система залпового вогню з високою мобільністю й концентрацією вогню має автоматичну комбіновану систему управління вогнем і буде розгорнута в підрозділах Корейської народної армії як заміна устаткування з 2024 до 2026 року", — ідеться в повідомленні пропагандистських медіа.

У Північній Кореї вже встигли заявити, що вісім снарядів, які були випущені з озброєння, нібито влучили в "точкові" цілі" та показали "руйнівну силу".

Кім Чен Ин після цього закликав збільшити виробництво боєприпасів і артилерійського озброєння до найвищого рівня.

"Незабаром відбудуться значні зміни в підвищенні боєздатності артилерії нашої армії", — заявляв глава КНДР.

Нагадаємо, 8 травня повідомлялося, що в ракетах КНДР, які вбили вже понад 20 українців, виявили компоненти зі США та Європи. Серед уламків ракети було знайдено високотехнологічні компоненти переважно американського, тайванського, японського виробництва та виробництва інших країн "вільного світу".